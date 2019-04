Náhradník Vacek cítil trému, přesto favorita ze Sokolova deptal

Mezi tři tyče se naposledy postavil 27. února, kdy v polovině domácího utkání s Pelhřimovem (13:3) střídal Dominika Groha. Jako jednička chytal jen dvakrát - naposledy 5. ledna proti Hodonínu (6:3).

A přesto právě on se shodou okolností před superfinále druhé ligy posunul do pozice brankářské jedničky žihadel.

Dominik Groh, který zářil ve čtvrtfinále, semifinále i finále, totiž kvůli administrativnímu rozhodnutí nesmí do série o postup do Chance ligy, v níž Moravské Budějovice bojují se Sokolovem, zasáhnout.

„Groh odchytal play off nadprůměrně. Ale nyní k dispozici není a my to tak musíme brát,“ říká trenér žihadel Augustin Žák. „Každý zápas je jiný a chytá zrovna ten, kdo je k dispozici. A teď to vyšlo na Davida.“

Páteční úvodní utkání v Sokolově, do něhož Vacek naskočil po téměř pětitýdenní pauze, zvládl výborně. Zneškodnil 37 střel Baníku.

„Když jsem se dozvěděl, že budu chytat, přišla na mě mírná tréma. Byl to důležitý zápas a já celkem dlouho nechytal,“ uvědomil si Vacek. „Ale máme v kabině super partu, kluci mě podpořili a fanoušci také. Za to bych jim chtěl poděkovat,“ uvedl na facebookovém profilu Moravských Budějovic.

Více než slovy se mohl odvděčit svým parádním výkonem. A to se mu v prvním utkání povedlo parádně. „Měl to hrozně těžké a zvládl to. Chytal dobře,“ ocenil Žák, kterého však výkon zbytku týmu spíše zklamal.

„Dělali jsme hrozně moc jednoduchých chyb, hlavně do obrany jsme hráli hodně špatně,“ uvedl Žák. „Výsledek 3:2 je dobrý, ale vypadá tak hlavně díky našemu brankáři.“

Soupeř tak do série vstoupil lépe. „Sokolov měl po základní části nejvíce bodů ze všech, je to velký favorit,“ uznal Žák. „My jdeme zápas od zápasu. Každý chceme vyhrát. A víc neřešíme, to je naše výhoda,“ všímá si kouč.

„Kluci hrají o čest, nemají co ztratit. Play off si užívají, ale o to víc nic nevypustí,“ je přesvědčen Žák.

V nedělní bitvě už se žihadlům dařilo o poznání hůř. Na domácím ledě podlehla soupeři 2:6.