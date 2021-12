Plzeň v extralize zlomila posledního, o výhru ve Zlíně se však bála

Kantner: Zlín se zvedá, ještě nic nevzdává Trefil se podruhé v řadě a tentokrát to byla branka vítězná. Plzeňský útočník Matyáš Kantner v úterý ve druhé třetině překonal zblízka zlínského gólmana Libora Kašíka a upravil skóre na 2:0, domácí už stihli ve třetí části pouze snížit. „V závěru jsme byli pod tlakem, Zlín měl přesilovku, zkusil power play. Ale ukázali jsme tam velkou obětavost, spoustu puků jsme zblokovali. Za to patří klukům obrovské poděkování a tři body jsou doma,“ pochvaloval si třiadvacetiletý odchovanec Škody Kantner. Nedisciplinovanost vás ale v závěru mohla stát vítězství, třináct vteřin jste hráli ve třech.

Je to tak. Celkově jsme měli hodně vyloučených. Byla tam zbytečná oplácení, zbytečné fauly. Na to si musíme dát pozor a vyvarovat se toho. Třeba nedávno v Hradci nás nedisciplinovanost stála zápas a příště se to může stát někde jinde. Brankář Libor Kašík ze Zlína a Matyáš Kantner z Plzně. Jak těžké bylo utkání na ledě posledního týmu tabulky?

Zlín se poslední dobou zvedá. Měl dobré výsledky, porazil Třinec, věděli jsme, že to tady nebude vůbec jednoduché. To se potvrdilo. Naštěstí jsme si vytvořili dvoubrankové vedení a to si na konci pohlídali. Při vašem gólu jste věděl předem, co před Kašíkem uděláte?

Dostal jsem puk na nohu, nemohl jsem vymyslet nic jiného. Snažil jsem si ho přikopnout do dobré pozice, což se mi povedlo a pak už jsem to dával do prázdné brány. Asi vám ani nevadilo, že jste hrál ve čtvrté formaci, že? Váš útok s Přikrylem a Marcelem fungoval velice dobře.

Jo jo, je to tak. Dostali jsme pár úkolů, ty jsme splnili a k tomu dali gól, takže spokojenost. Je znát, že Zlín už nyní hraje o bytí nebytí v extralize?

Je to vidět. Ale dnes to bylo i domácím prostředím, tady je Zlín vždycky silnější. Zvedají se, boj o záchranu ještě nevzdávají a určitě do něj ještě hodně promluví. A co vy? Vrátila se po dvou výhrách v řadě dobrá pohoda?

Pár zápasů zpět jsme si mezi sebou promluvili, bylo trošku rušno. Jsem rád, že se něco změnilo, dvakrát jsme vyhráli a jedeme dál.