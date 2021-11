Ukazuje se, jak moc jsou přesilovky důležité, upozornil plzeňský Bulíř

V nedělním duelu 25. kola extraligy ukončil za stavu 2:2 prodloužení, ostrou ranou bez přípravy z pravého kruhu využil přesilovku čtyři na tři. „Máme domluvené, že chceme hodně střílet. První dva pokusy mi obránce zblokoval, napotřetí už to vyšlo, naštěstí jsem to propálil. Zaplaťpánbůh za gól a za dva body,“ popisoval pak třicetiletý forvard Škody.

Předtím Bulířova trefa zlomila i středeční dohrávku desátého kola v Ostravě. Ta padla v polovině třetí třetiny v přesilovce pět na tři a znamenala pro Plzeň tři body, rovněž po výsledku 3:2.

„Oba zápasy si byly podobné. Těžké, hodně náročné a vyrovnané. A rozhodly je využité přesilovky. Doma jsme z nich dali všechny tři góly, potvrzuje se, že v dnešním hokeji je hra v početní výhodě velmi důležitým faktorem,“ mínil Michal Bulíř.

V neděli zařídil také druhý plzeňský gól. Po souhře švédského dua Blomstrand - Thorell si našel volný puk před brankou a pohotově jej uklidil do sítě. „Tušil jsem, že by puk někde před brankou mohl vyplavat. Odrazil se přímo ke mně, objel jsem beka a dával to do prázdné, to už bylo jednoduché.“

Michal Bulíř rozhodl o výhře Plzně nad Vítkovicemi.

I přes tři zásahy v početních výhodách Bulíře mrzela další nevyužitá přesilovka, Škoda totiž pohrdla dlouhou převahou pět na tři. „V tu chvíli nám z toho vypadl Čero (Čerešňák). Nebyli jsme ve složení, ve kterém to trénujeme, nesehráli jsme ji dobře,“ uznal Bulíř.

Nakonec to Plzeň tolik mrzet nemuselo, v prodloužení si vzala druhý bod. Bulíř, nejproduktivnější hráč týmu, dorovnal ve statistikách počet gólů a přihrávek na 12+12 a v kanadském bodování celé soutěže je už pátý.