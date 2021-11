Gól je úleva, snad to bude pokračovat, říká plzeňský útočník Kantner

Inkasovali jste za stavu 3:0 hned v první minutě třetí části. Jak velká komplikace to pro vás byla?

Chtěli jsme do ní dobře vstoupit, ale gól nás naštěstí nesrazil. Následně přišlo to jejich dlouhé vyloučení, které nám pomohlo v tom, že na nás nepadla deka. Byl to jeden z rozhodujících momentů.

Čím to, že z herního hlediska byla vaše prostřední třetina tou nejslabší? Přestože jste dvakrát skórovali.

To k nám poslední dobou nějak patří. Musíme se toho vyvarovat a ze hry odstranit, dokáže nám to zápas i prohrát jako třeba s Hradcem.

Právě v jejím závěru jste pak vstřelil branku i vy, trefil jste se po sedmi zápasech bez bodu.

Když dáte gól, tak se vám vždycky uleví. Jsem za to rád, kéž by to takhle pokračovalo.

Pomohlo vám vědomí, že jste v prvním vzájemném zápase sezony Kladno rozstříleli osmi góly?

Spíš naopak. Mohlo nám to víc svázat ruce, což se ale nestalo. Říkali jsme si, že se Kladno zvedlo a že to bude úplně jiný zápas. Taky to tak byl, my to ale čekali a připravili jsme se na to.

Jak se vám obecně hrálo před téměř prázdným stadionem? Přijít mohla jen necelá tisícovka diváků.

Je to smutné, když je tam na začátku ticho. Pořádně se do toho zápasu nemůžete dostat, je to hrozně náročné. Už jsme si na hraní s fanoušky zase zvykli. I když tu nějací lidé můžou být, tak to není ono. Bohužel. Jiná možnost ale asi není.