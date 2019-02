Čajánka ve Zlíně formálně přivítali mezi legendy. A slavnost se povedla

Svými výkony se už dávno zařadil k legendám zlínského hokejového klubu, od neděle k nim patří i formálně. Trojnásobný mistr světa Petr Čajánek se stal jedenáctým hráčem, jehož dres zdobí Zimní stadion Luďka Čajky.

„Byl jsem rád, že jsem mohl s rodinou zase být kousíček u ledu,“ pousmál se Čajánek.

Slavnost si užil s manželkou Kateřinou i dětmi Terezou, Markem a Sárou. Fanoušci dokonce rozvinuli transparent Čája for president. Když pak skandovaně tleskali a sborově vyvolávali jméno svého oblíbence, šel z toho mráz po zádech.

„Slzu jsem nezatlačoval. Nejsem nastavený tak, aby mě to dojímalo,“ přiznal bývalý útočník. „Co bylo, to bylo, moje hokejová kariéra už se uzavřela. Ale byl jsem rád, že jsem viděl spoustu známých tváří, spoustu fanoušků, spoustu lidí, kteří procházeli mým životem.“

Čajánka potěšilo i to, že na ledě jej doplnil Miroslav Okál, s nímž dlouho nastupoval v jedné formaci. Odehráli spoustu nezapomenutelných zápasů.

„Prožil jsem s ním svou zlínskou kariéru od začátku do konce,“ připomněl Čajánek. „Když jsme viděli archivní záběry na kostce, museli jsme se smát. Byli jsme mladší, vypadali jsme jinak. I když Mira furt vypadá parádně.“

Čajánek je třetím hokejistou, jehož dres letos zamířil ke stropu zlínské haly. Na rozdíl od svých předchůdců Bohumila Kožely a Miloslava Sedláka si mohl vychutnat i vítězný zápas. Extraligový tým po pěti porážkách v řadě konečně zabral a jasně přehrál poslední Pardubice 5:1.

„Čájova rozlučka se povedla, získali jsme zlaté tři body,“ vydechl si asistent trenéra PSG Berani Zlín Martin Hamrlík. „Hráčům hodně pomohlo, že byl plný zimák. Hned se pak hraje líp.“

O třech bodech bylo jasno už po 17 minutách, kdy domácí vyhnali hostujícího brankáře Hamerlíka na střídačku. Postupně se trefili Jakub Šlahař, Tomáš Valenta a Tomáš Fořt. „Po psychické stránce to bylo strašně těžké utkání, protože jsme ho museli urvat. Moc nám pomohlo, že jsme dali první dvě branky. Uklidnilo nás to,“ upozornil Hamrlík.

Zlín byl nejen lepší, ale také disciplinovanější. Hostující obránce Rhett Holland vyfasoval za údery do oblasti hlavy a krku dvakrát vyšší trest, z toho jednou po zápase, kdy se jako hráč navíc vhrnul do rvačky a počínal si jako smyslu zbavený. V polovině utkání navíc musel ze střídačky předčasně odejít trenér Pardubic Ladislav Lubina, jenž protestoval proti prvnímu trestu pro Hollanda. Rozhodčí kouče vyloučili do konce zápasu, jeho zbytek sledoval z tribuny.

„Moc dobře víte, že k tomu nemůžu nic říct,“ připomněl Lubina extraligové pravidlo zakazující se v den zápasu vyjadřovat o rozhodčích.