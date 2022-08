Děti se málo hýbou, učit je jen hokej nestačí. Čajánek o Zlínu i svých vizích

Loni na podzim během nevydařené sezony naskočil i k A týmu, u něhož se stal koučem individuálních dovedností. Zlín však nakonec z extraligy sestoupil.

„Stalo se něco, co si nikdo nepřál, a důvodů by se dala asi vyjmenovat celá řada. V minulých letech se vždy soutěž nějak podařilo zachránit. Tentokrát ne. Nevím, možná i to bylo v hlavách hráčů... Člověk si na porážky zvykne,“ říká Čajánek v rozhovoru pro iDNES Premium a Deník.