Zlínské hokejové ikony Čajánek, Leška a Marušák pomůžou mládeži

„Rok jsme hledali společnou cestu, v posledních měsících se debaty zintenzivnily. Jsem rád, že se to podařilo a kluci mají chuť se do toho pustit,“ spokojeně konstatoval manažer mládeže Tomáš Valášek.

„Měli jedinou podmínku, že půjde jenom o mládež. Jinde se angažovat nebudou.“ Valášek dosud vedl mládež s Ondřejem Veselým a Tomášem Jankovičem. Mládež nyní bude mít šestičlenné vedení.



„Nehrajeme si na žádné funkce. Půjde o kolektivní práci,“ naznačil Valášek, který mládežnické vedení zastřešuje. „Klukům záleží na tom, jakým směrem se bude mládež ve Zlíně ubírat.“ Jaké role nováčci převezmou?

Petr Leška Jiří Marušák

Čajánek dostane na starost celou mládež od nejmenších až po nejstarší, aby klub měl jednotnou metodiku. Často se bude pohybovat mezi jednotlivými trenéry. Leška se stal koordinátorem Akademie a zároveň asistentem u juniorů a dorostu. Těmto trenérům bude ovšem nadřízený. Marušák zastane obchodní věci a administrativu, zároveň by měl hrát významnou roli ve vznikajícím krajském centru mládeže.



Nové vedení zlínské mládeže Tomáš Valášek, manažer

Tomáš Jankovič, sekretář

Petr Čajánek, asistent manažera

Ondřej Veselý, asistent manažera (žáci)

Petr Leška, asistent manažera (Akademie)

Jiří Marušák, obchodní činnost, administrativa

„Hodláme jednotlivé kategorie propojovat mezi sebou, abychom byli opravdu jeden klub. Chceme, aby trenéři měli možnost poznat, jak se pracuje nahoře, jak dole,“ uvedl Valášek. „Dosud to bylo nastavené tak, že jednotlivé ročníky fungovaly jako samostatné buňky.“



Mládežnický management bude úzce spolupracovat také s trenérem extraligového celku a zároveň sportovním manažerem Robertem Svobodou. „Chceme, aby naši odchovanci nadále dostávali šanci. Stejná je i Robertova vize,“ připomněl Valášek. „Pokud pro mladé zrovna nebude uplatnění v áčku, zaměříme se na to, aby ho našli v první nebo druhé lize. Chceme je udržet na určité úrovni, protože ne každý rok můžete obměnit mančaft.“

S mladými hráči bude nově pomáhat i kapitán extraligového celku Tomáš Žižka. Jeho specializací jsou pochopitelně obránci.

„Diskutovali jsme spolu už loni, co by se dalo pro obránce udělat,“ vysvětlil Valášek. „Věřím, že pokud ho to bude bavit, využijeme jeho služby i po skončení kariéry.“