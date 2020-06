I bez sestupu je o co hrát, tvrdí trenér zlínských hokejistů Svoboda

„Vždycky jsem byl pro konfrontaci nejhoršího z extraligy proti nejlepšímu z první ligy,“ říká Svoboda.

Návrhy na nový model extraligy se postupně měnily. Jak jste je vnímal

Nebylo to asi jednoduché řešení. Nechci se pouštět do nějakých komentářů. Svaz řídí soutěž, respektujeme jeho rozhodnutí. Loni padlo rozhodnutí, že poslední přímo sestoupí, a musel se s tím každý vyrovnat. Nemáme problémy s motivací.

A co říkáte na námitky, že týmy ze spodní části tabulky nebudou mít oč hrát?

Vždycky je o co hrát. Moc nechápu ty, kteří jdou hrát o nic. Je přirozenou věcí, že každý chce vyhrát, být úspěšný, porazit soupeře, i když je to jasný favorit. Nehledal bych motivaci v tom, že musí být nějaký strašák, že se má někdo něčeho bát. Play off se rozšířilo na dvanáct. Těšíme se.

Napřesrok bude platit jiný model extraligy, co bude pak, nikdo neví. Nevadí vám, že se hrací systém neustále mění?

Bylo by fajn mít aspoň na čtyři roky výhled, abychom mohli koncepčně pracovat s mužstvem. Aby kluby i trenéři věděli, co je čeká. Ale asi jsou důvody, proč je model soutěže specifikovaný jen na dvě sezony.

Některé extraligové kluby navrhovaly, aby se soutěž smrskla na tucet týmů a tím se zvedne její úroveň. Souhlasíte?

Každý má svoje důvody, proč by se měl počet účastníků snížit. Nemyslím si, že by kvalita extraligy tak padala. V loňské sezony byla za dlouhé roky nejvyšší návštěvnost. Asi kvalitu má a tu jí dávají hráči. Když se do nejvyšší soutěže dostalo Kladno s Jardou Jágrem, tak to byl výrazný činitel návštěvnosti. U nás dvakrát vyprodal arénu.

Takže vás mrzí, že Kladno spadlo?

Můj názor se nemění, říkám to pořád dokola. Kladno nebylo outsiderem soutěže. Sestoupilo porážkou v posledním kole, což není přesvědčivé, že nepatří do téhle soutěže. Vždycky jsem byl pro konfrontaci nejhoršího z extraligy proti nejlepšímu z první ligy, aby se Kladno porovnalo s Českými Budějovicemi. Ale to je můj osobní názor. Fotbal zavedl baráž, my jdeme v hokeji trochu opačným směrem.

Myslíte, že budou dostávat více šancí mladí, když se nebude padat?

Tahle možnost se nabízí. Je to otázka trenérů, jak chtějí mladé zapojit, nebo nechtějí. Každý si vždycky najde důvod, proč to jde, nebo nejde. My jdeme tímto směrem, děláme mládež. Někdy se to podaří více, jindy méně. Je to na hráčích. Záleží, jak moc se budou snažit. Šanci dostanou už v přípravných zápasech. Ale nic není zadarmo. Mládí je výhoda, ne zásluha. Jsou perspektivní, ale musí dokazovat, že na extraligu mají.

Loňskou sezonu předčasně ukončil koronavirus. Nebojíte se, co bude s příští sezonou?

Ani ne. Na fotbalovou ligu už může chodit dva a půl tisíce diváků.

Ale ta se hraje venku.

Tak to bychom museli hrát pod širým nebem, ale to nevím, jestli by šlo. (úsměv) Samozřejmě by bylo nepříjemné, kdyby nebyla divácká kulisa. Pro lidi se hraje, pro atmosféru. Vidím to tak, že do startu extraligy zbývá dost času. Věřím, se to vrátí do normálu a zatím k tomu v našich krajích všechno směřuje.

Přesto, dokážete si představit, že by se hrálo část sezony bez diváků v hledišti?

Kdyby to bylo nutné, tak by se to tak udělalo. Nečekali jsme to ani na konci sezony. Na druhou stranu, když se nehrálo vůbec nic, tak bez sportu chyběl náboj. Zmizela spousta témat ke komunikaci. Teď se rozběhl fotbal, a i když není divácká kulisa, tak se na něho můžete podívat v televizi, chlapi se sejdou v hospodě, povídá se o něm. Je lepší hrát bez diváků než vůbec.

Suchá příprava se blíží ke konci. Jak moc vám ji zkomplikovala protiepidemická opatření?

Nestěžujeme si. Zpočátku jsme měli menší skupinky, ale větší část přípravy jsme realizovali, jak jsme zvyklí.

Loňskou letní přípravu narušila vážná zranění hráčů. Vyhýbají se vám letos?

Jako vždy tam jsou drobná zranění. Bohužel Martin Novotný musel na operaci s kolenem. Vzhledem k tomu, že nejsme v existenčním tlaku, tak máme dost hráčů, abychom si s tím poradili ze svých zdrojů. Je to šance pro mladé kluky, eventuálně pro hráče, které máme domluvené na střídavé starty z první ligy.

Klasické přípravné duely letos nahradí letní pohár. Vítáte jeho obnovení

Je to dobrý nápad. Zápasy budou v televizi. Při rozlosování, které máme (Třinec, Vítkovice, Přerov), je to pro nás fajn. Soutěž nezlehčujeme, ale ani se neupínáme na výsledek.