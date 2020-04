Zlínští hokejisté trénují v provizoriu a bez zahraničních hráčů

„Úvodní týden bude hodně individuální. Organizovaný trénink máme jen třikrát pod dozorem v přísném režimu, abychom neporušili vládní nařízení. Hráči budou v nejmenších možných počtech,“ přiblížil hlavní trenér Beranů Robert Svoboda.

Při plánování přípravy musel trenérský štáb improvizovat. Svobodu nejvíce mrzí, že se musí minimálně zpočátku obejít bez kolektivních her.

„Bude chybět zábavná forma kolektivní spolupráce a soutěžení, která vždy odlehčuje hrubou dřinu. Bude na osobní vůli každého, jak to zvládne. Ale jsem optimista. Věřím, že polovina května už by mohla být společná,“ míní Svoboda.

Od příštího týdne by se měli hokejisté Zlína připravovat už ve skupinkách do maximálního počtu osmi hráčů. A ke klasickému scénáři suché přípravy by se podle aktuálního vládního harmonogramu rozvolňování protiepidemických opatření mohli vrátit 11. května.

„Podstatou je stejně zvládnout objemové věci. S tím se musíme popasovat,“ poznamenal kouč zlínských hokejistů.

Berani už mají rozvrženou celou přípravu. Suchá část pro ně skončí po devíti týdnech zátěžovými testy. Hráči se opět potkají po měsíční pauze 27. července, kdy zahájí na ledě závěrečnou fázi přípravy.

Extraligu by měli odstartovat 18. září reprízou nedohraného letošního předkola proti Olomouci, předtím si naplánovali osm přípravných zápasů.

„To nám stačí. Bereme to jako možnost vyzkoušet všechny hráče a různé vazby. V létě je důležité zvládnout v tréninku spoustu herních věcí s kondičním aspektem, na které se už nedostává v rozběhnuté soutěži potřebný čas,“ vyložil Svoboda.

Dané je také složení kádru, který může doznat už jen kosmetických změn. Po odchodu lotyšského obránce Ralfse Freibergse a francouzského útočníka Valentina Claireauxe bude složené pouze z českých hráčů. A až na pět prošli všichni některým z mládežnických týmů Beranů.

„Není příliš klubů, které se mohou pochlubit takovým počtem odchovanců ve svém týmu. Jsme za to rádi, protože je to skvělá vizitka klubové značky a svědčí to o výborné práci s mládeží,“ těší Svobodu.