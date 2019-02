Čája byl můj vzor, museli jsme vyhrát, velel zlínský Fořt

Před utkáním byl na počest Petra Čajánka vyvěšený jeho dres. Byla to motivace navíc?

S Čájou jsem ještě hrával, takže pro mě ano. Pro mě to byl jeden z hokejových vzorů. Když jsem dospíval, byl na špičce, hrál v NHL. Když jsem se s ním potkal v kabině, bylo to neskutečné.

Vnímal jste, že jde o sváteční duel?

Takhle jsem nad tím nepřemýšlel. Když se hodilo buly, tak to byl pro mě zápas jako každý jiný.

Co jste říkal na retro dres?

Nemůžu říct, že by se mi nelíbil, ale není to můj styl. Ale je to tradice a fanoušci si ho odhlasovali.

Čekal jste, že utkání se bude vyvíjet od začátku tak příznivě?

Vedli jsme 2:0, což každému týmu přidá na jistotě. Na začátku nám to napadalo, i mně. Pardubice pak musely hrát více na riziko. K nám se odrazí puk, dáme třetí gól a už se to láme.

Hosté vypadali podrážděně, že?

Mají hodně Kanaďanů a takhle hrají. Když se jim nedaří, tak se snaží potyčkami odvádět od naší hry. Závěr, kdy dostal Řízek (Řezníček) hrazdu do obličeje, byl za hranou.

Do pomyslné Síně slávy zlínského hokeje vstoupil před zápasem trojnásobný mistr světa a kapitán šampionů z jara 2014 Petr Čajánek (na snímku s rodinou). Vpravo je bývalý zlínský hokejista Miroslav Okál.

Co pro vás znamená tahle výhra vzhledem k vývoji v tabulce?

Abych řekl pravdu, tak jsem to vůbec nesledoval. Nevím, jak přesně vypadá. Jenom jsem věděl, že musíme Pardubice za každou cenu porazit. Jsou to pro nás hodně důležité tři body. Dokázali jsme, že umíme proměnit hru ve vítězství. Příště hrajeme v Chomutově a to bude stejný zápas. Akorát venku, takže to bude o to těžší. Věřím, že tam body urveme.

Vítězství bylo důležité i pro brankáře Kašíka, který se náhle vrátil do Zlína, že?

Káša je výborný gólman. To jsme věděli. Věřím mu. Dneska všem dokázal, že je výborný gólman.