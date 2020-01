Hokejový Zlín kupí vítězství. Blíží se šestce, ale kouká i dozadu

„Každé ubráněné dvojnásobné oslabení posune tým nahoru. Kluci to výborně ustáli. Kaša chytil tutovky a nemuseli jsme dotahovat,“ oddechl si Zdeněk Okál, který svým desátým zásahem sezony otevřel skóre utkání.

Zatímco v předchozím vzájemném zápase padlo v úvodní třetině sedm gólů, v pátek museli diváci čekat na první změnu skóre až do času 24:17.

„Puk vypadl přímo přede mě, gólman se díval na levou tyčku, nenapadlo mě nic jiného než to zkusit,“ culil se Okál, který zavěsil z úhlu bekhendem.

Hosté přispěchali s odpovědí za pouhých 28 sekund, o psychickou výhodu ale záhy přišli. Dufkova nenápadná střela propadla za záda Krošelje, jemuž clonili čtyři hráči.

„Klíčové bylo, kdo dá gól za stavu 1:1. Ale dokud jsme nevstřelili třetí, nebylo rozhodnuté,“ uvedl asistent domácího kouče Martin Hamrlík.

Berani znovu uplatnili důraz před bránou. Okálovu střelu tečoval Freibergs a Novotný propálil Krošelje ránou nad vyrážečku.

„Když nebudeme chodit do předbrankového prostoru, kde to bolí, a budeme hrát jenom po rozích, tak si to poženeme ze šestky. Musíme si vzít montérky a pracovat,“ zkritizoval svůj tým boleslavský asistent Pavel Patera.

Do nejlepší šestky, která přímo postoupí do semifinále, by se naopak rád protlačil Zlín. Z osmého místa ztrácí na pátou Boleslav devět bodů, za šestým Brnem je pozadu o pět bodů.

„Kdo by to nezkusil. Ale díváme se i pod sebe, jedenácté místo je blízko,“ zmínil Okál sedmibodovou ztrátu Jágrova Kladna.

Závěrečnou čtvrtinu základní části rozehrají Berani už v neděli, kdy v přímém souboji o sedmé místo přivítají Karlovy Vary, které v této sezoně ještě neporazili.