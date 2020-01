Máme velmi vyrovnané útoky, libuje si zlínský trenér Svoboda

Zlínský kouč věří, že podobný úspěch zažije i v sobotním utkání se Spartou (od 15 hodin), kdy se bude vyvěšovat dres historicky nejproduktivnějšího hráče extraligy Petra Lešky.

„Je fajn, že klub oceňuje svoje bývalé významné hráče, a je fajn, že to bude spojené zrovna s utkáním se Spartou,“ poznamenal Svoboda. „Doufám, že jako vždy to s ní bude dobrý zápas, že přijde hodně lidí, že bude velmi dobrá atmosféra a že budeme úspěšní.“

Extraligový Zlín jste začal trénovat až poté, co Leška ukončil kariéru. Jak si ho pamatujete z hlediště?

Byl to výborný hráč, kreativní, technicky vybavený, chytrý. Patří k nejvýznamnějším hokejistům, kteří tady byli, zažil zdejší úspěšnou éru.

Kvůli televiznímu přenosu máte v pátek volno, protože se Spartou hrajete až v sobotu. Změnili jste kvůli tomu přípravu?

V pondělí bylo volno, pak se trénovalo spíš ve svižném tempu i s kondiční přípravou mimo led. Když se daří, hráči všechno tráví daleko líp, ať jde o únavu, nebo o cestování.

Hned v neděli jedete do Hradce Králové, víkendový dvojzápas může naznačit vaše další možnosti. Jste osmí, ovšem útočník Jakub Šlahař po výhře v Litvínově prohlásil, že chcete být v šestce. Na ni ztrácíte sedm bodů. Co říkáte na takové sebevědomí?

Utkání v Litvínově se nám velmi povedlo. Na nádherné góly, které jsme dali v přesilovkách, se velmi hezky kouká. Pokud jde o umístění, chceme být co nejlíp, a proč se nepokusit o šestku? Bereme to tak, že krize tady byla na začátku sezony, a doufejme, že v lepší formě to dotáhneme až do konce základní části. Uvidíme, co z toho bude. Každopádně pohled na tabulku je příjemnější.

V posledních kolech vás táhne zejména Honejskova lajna s Okálem a Šlahařem. Jak se vám zamlouvá jejich forma?

Oko byl zraněný, to pak chvíli trvá. Ale sedlo si to dobře, jako když v předchozích sezonách hráli s Hermošem (Herman). Teď je tam jako pravák Šlahy. Je fajn, že jim to jde, ale nezaostávají ani další lajny. Máme velmi vyrovnané útoky.

Sparta vede tabulku, ovšem v minulém kole doma nečekaně padla 4:8 s Kladnem. Co od ní čekáte?

Vždycky jsme s nimi odehráli dobrá utkání, hráči se chtějí vytáhnout. Sparta má kvalitní tým s individualitami, které to dokážou převážit na svou stranu. Z toho, že se jim nepovedl závěrečný zápas, nelze dedukovat, že to bude lehké. Minule jsme u nich prohráli v prodloužení, bod byl dobrý z naší i jejich strany.

Dva zápasy ve dvou dnech by ve vašem současném rozpoložení neměly představovat problém, že?

Dá se to zvládnout. Časový rozestup je přijatelný, ani cestování není úplně strašné. Těšíme se, kluci ukazují chuť v tréninku, což je pak vidět v zápasech. Věříme, že v sobotu se hala hodně naplní jako v posledních zápasech a že to bude emotivní utkání, ale nikoliv s takovým kontextem jako s Třincem.

Během tohoto vyrovnaného zápasu vás dopálili rozhodčí Úlehla s Hejdukem, kteří vás vyloučili šestkrát, zatímco hosty jen jednou. Už jste se rozhodli, jestli je budete vetovat?

Ano, budeme. Po veškerém rozboru jsme přesvědčení, že emoce tam byly v důsledku jejich nesprávného rozhodování. Tím ovlivnili nejen hru, ale i výsledek. To je neomluvitelné. Nedá se vycházet z toho, že utkání se jim nepovedlo. Nebyl důvod do něj zasahovat. Statistika je do očí bijící. Chraň bůh, že by je někdo podezříval z nějaké zaujatosti, nicméně musím říct, že zápas pokazili. A nemyslím si to jenom já.

Vetovat můžete jenom jednoho z nich. Koho?

Rozhodli jsme se pro toho, o němž si myslíme, že to zkazil nejvíc. Jméno? Nevím, jestli to můžu říct. Každopádně rozhodčí by měli být nenápadní, trestat to, co je hrubé porušení pravidel, ale ne za každou cenu exhibovat a ukazovat se, že tam jsou.