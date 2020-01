Leškův dres vystoupal ke stropu a Zlín pak předvedl parádní hru

„Dojetí jsem necítil, to možná přijde později. Ale byl jsem za to rád,“ pousmál se Leška. „Každopádně jsem hrdý na to, že můj dres vyvěsili. Zlínskému klubu za to děkuji.“



Leška se stal tzv. Legendou zlínského klubu. Jsou to hráči, jejichž dresy visí pod stropem Zimního stadionu Luďka Čajky. Nyní je jich dvanáct. Před ním byli oceněni Jaroslav Stuchlík starší, Ladislav Maršík, Jiří Vodák, Jiří Králík, Luděk Čajka, Miroslav Okál, Karel Rachůnek, Martin Hamrlík, Bohumil Kožela, Miloslav Sedlák a před rokem Petr Čajánek.

593 zápasů v řadě bez přerušení je další rekord extraligy. 909 bodů zapsal Petr Leška do statistik české extraligy.

„Stejnou poctu by si zasloužil taky Jarda Balaštík. Pro Zlín udělal kus práce,“ zmínil svého oblíbeného parťáka a trojnásobného krále extraligových střelců, jemuž přihrál na desítky gólů a který zápas sledoval z hlediště.



Při slavnostním okamžiku pochopitelně nebyl Leška na ledě sám. Doprovázela ho manželka Ivana, která dostala od zlínského kapitána Tomáše Žižky velkou kytici, i synové Kristián s Ondřejem.

„Moc jsme si toho nestihli říct. Manželka ale poznamenala, že celá slavnost byla pěkná,“ pousmál se Leška.

Ke stropu putoval dres s číslem 19, s nímž Leška odehrál celou kariéru.

Proč si ho vybral?

„Každý mladý hráč, který přijde do prvního mužstva, má na výběr z několika čísel.

Z toho, co bylo k dispozici, se mi líbila nejvíc, “ vysvětlil.

Slavnosti asistoval také jeden z Leškových předchůdců. Ve chvíli, kdy dres putoval ke stropu haly, byl na ledě bývalý vynikající útočník Jiří Vodák.

„Mohl jsem si vybrat, kdo půjde na led se mnou. Jsem rád, že pozvání přijal a vytáhl jsem ho z chalupy, kde tráví většinu času,“ poznamenal Leška o hokejistovi, který hrával s jeho otcem. „Uvažoval jsem i o Martinu Hamrlíkovi, ale v klubu působí dál. Chtěl jsem někoho ze starší generace.“



Ze zápasu toho Leška moc neviděl, tak velký o něj byl v zákulisí zájem. Proto mu uniklo, že během druhé třetiny předvedl Antonín Honejsek parádu, na kterou měl patent. Ano, jde o proslulou otočku za brankou, již zlínský centr použil z repertoáru legendárního Wayna Gretzkého. Jedna z úspěšných variant byla k vidění i na kostce během předzápasové slavnosti.

„Tonda je šikovný technický hráč. Kdo jiný by tyto finesy měl využívat než on?“ pronesl Leška na adresu nejproduktivnějšího hráče současného Zlína.

Zlínský klub slavnostně vyvěsil před utkáním se Spartou dres svého bývalého útočníka Petra Lešky pod střechu stadionu.

Ač už skoro pět let nehraje, zůstává historicky nejproduktivnějším hráčem české extraligy i železným mužem, který odehrál nejvíc utkání bez přerušení. Pro současný zlínský kádr byl v souboji se Spartou i dokonalou inspirací. Rozjetý tým přestřílel v první třetině rivala 19:3, čímž položil základ k vítězství 4:1.



„Ceremoniál spolu s vyprodaným stadionem a jménem soupeře posloužily jako skvělá motivace,“ pochvaloval si asistent trenéra PSG Berani Zlín Martin Hamrlík.