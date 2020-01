Vítkovičtí hokejisté udolali Zlín. Bojovný výkon, líbilo se Svozilovi

„Víme, o co jde. My už v podstatě hrajeme play off, každý zápas potřebujeme dovést do vítězného konce, protože víme, jak je spodek tabulky nahuštěný a jak všechny ty týmy posilují, snaží se vydolovat co nejvíce bodů stejně jako my,“ prohlásil vítkovický útočník Jan Hruška. „Jdeme do toho s tím, že chceme vyhrát, ale nesmíme si připouštět, co by kdyby...“

Byť Zlín usiluje v závěru základní části o elitní šestku, na Vítkovice, které bojují o záchranu v soutěži, si nepřišel. „Nezasloužili jsme si vyhrát ani bodovat. Byli jsme nepoctiví a nepokorní. Zápasy jsou teď už těžké, je to jako play off, ale my si furt hrajeme takový hokejíček. Bylo tam málo bojovnosti, skoro žádná, do stavu 0:1 jsme na ledě skoro nebyli, neohrozili jsme brankáře. Upustili jsme od urputnosti,“ lamentoval zlínský kouč Martin Hamrlík.

„Z těch čtyř zápasů, co jsem tady, si myslím, že jsme všichni hráli docela slušně, byť samozřejmě to výsledkově bylo bídné. Nečekal jsem, že by nás měl Zlín přehrávat. Kvalita tu je a musí se to zlomit, když budeme hrát jako minule v Olomouci 50 minut,“ připomněl vítkovický Hruška nedělní utkání, ve kterém ostravský tým dlouho vedl 4:1 a nakonec vyhrál 5:4 po nájezdech.

„Myslím si, že jeden gól a vítězství 1:0 je to nejlepší, co se nám mohlo stát, protože všichni víme, jak jsme k němu došli - spousta zblokovaných střel, výborný výkon gólmana a zodpovědná hra. Jen tak dál.“



Svoboda: Když budeme hrát dál takhle, nemám strach Neměl tolik práce jako jindy, ale v klíčových situacích vítkovický gólman Miroslav Svoboda svůj tým podržel. Ve 41. kole extraligy proti Zlínu při výhře 1:0 vychytal své třetí čisté konto v sezoně. „Ale každý zápas je teď těžký. Mám možná trošku výhodu, že jsem to zažil v Jihlavě, ať v play off, nebo v baráži, čtyřikrát jsme tam vyhráli 1:0. A docela mi tyhle zápasy vycházely. V hlavě to je, člověk si věří, když je to dlouho 0:0,“ líčil Svoboda. „Ale my dnes hráli parádně. I minule v Olomouci jsme hráli parádně, když budeme hrát takhle dál, nemám strach.“ Ostravský tým přestál i čtyři oslabení. „Přišla spousta zkušených kluků, kteří nám na začátku sezony chyběli. Teď jsou tady a troufnu si říct, že to jsou kluci z vítězných týmů. A můžeme být rádi, že byli ochotní přijít sem za námi,“ přiznal Svoboda. „Já jsem teď dostával dost gólů. Člověk to v hlavě má a ono se to pak odráží trochu více, než bych chtěl. Ale jsem rád, že mám důvěru jak od kluků, tak i od trenérů. Budu se to snažit splatit a udržet extraligu ve Vítkovicích, stejně jako všichni kluci v kabině. Věřím, že ten tým chce být pohromadě i na příští sezonu.“

I zlínský gólman Libor Kašík uznal, že domácí předvedli obětavý výkon. „Vítkovice hodně obměnily tým, mají ho fakt kvalitní, jsou tam stáhnutí hráči z celé extraligy. Tlačí je to, že jsou tam, kde jsou. Byly dva body před posledním a před tím největším strašákem, který teď je - sestupem. Přistoupily k tomu poctivě a my jsme se k mnoha šancím nedostávali. Hradbou, kterou Vítkovice měly před bránou, to ubojovaly,“ všiml si Kašík.

Kapituloval na začátku třetí třetiny poté, co těsně před ním tečoval Roberts Bukarts střelu Blaže Gregorce. „Bylo to o šikovnosti hráče. Šlo o nahození od modré, přejel mi tam hráč, Buky byl navázaný s mým obráncem a krásně to tečoval do protipohybu mezi nohy. Těžko se na to reaguje,“ podotkl Kašík.

„Více než tři body nemůžeme udělat, jen gólový rozdíl mohl být větší, šance byly. Ale podali jsme bojovný výkon,“ shrnul asistent trenéra Vítkovic Ladislav Svozil.