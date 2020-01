Vítkovičtí jsou bod od posledního místa. Další blackout, kývl Schleiss

„Dá se říct, že to bylo to samé jako zápas s Libercem,“ připomněl Jan Schleiss minulé utkání, v němž inkasovali na začátku druhé třetiny v rychlém sledu čtyři branky, z toho tři v oslabení.

V pátek hosté otočili skóre ze stavu 1:0 na 1:2 za necelé dvě minuty, oba góly rovněž dali v početní výhodě. „První třetina byla dobrá. Sice dali dvě tyčky, ale my měli taky spoustu šancí. Začátek druhé třetiny to samé, jenže pak blackout. Dvě minuty a zápas pro ně. Potřebujeme se naučit dostat váhu k nám, naučit se prostě vyhrávat. Chtít to vyhrát více a více,“ zdůraznil vítkovický forvard.

„To, co jsme předvedli, nebylo špatné, ale ty naše blackouty... Jednou to jsou dvě minuty, jednou pět minut. Tohle musíme odstranit. Nesmíme dostat dva rychlé góly za sebou a nechat si otočit zápas.“

Stejného názoru byl i Martin Dočekal, nová vítkovická akvizice. „Oslabení nás určitě srážela, vždy to stojí mnoho sil, a také nedůraz v předbrankovém prostoru. To jsou hlavní dvě věci, které byly v zápase důležité,“ přidal svůj pohled útočník, který se do Ostravy přesunul z brněnské Komety. „Dozvěděl jsem se to na snídani ráno v kabině, takže jsem se jel domů zabalit a rovnou sem na zápas,“ líčil Dočekal svůj hektický pátek.

V Ostravě se nejnovější posila uvedla asistencí při gólu Alexandra Malleta. „Ale když na konci zápasu vidíte skóre 1:4, tak to je úplně jedno,“ posteskl si Dočekal.

„My teď potřebujeme tohle zahodit a do dalšího zápasu si ukázat, co bylo dobře a co bylo zase špatně. I když každý už to ví. Hrajeme to dlouho a každý ví, jaké chyby tam jsou. Ale prostě se to zase stane. My teď potřebujeme chyby jenom eliminovat, aby jich bylo méně,“ burcoval Schleiss.

„Zase jsme udělali o pár chybiček více a soupeři nás za to dokážou potrestat. My ne, my potřebujeme dát více gólů. Na jeden se nedá vyhrávat, a když pak dáme dva nebo tři góly, hned bude hlava jinak nastavená. Potřebujeme výhru,“ prohlásil Schleiss.

Šanci prolomit sérii tří porážek v řadě mají vítkovičtí hokejisté v neděli, kdy od 17 hodin nastoupí v Olomouci.