Jak Liberec uštkl Vítkovice. Rozhodly přesilovky, litoval Rosandič

„Vyseknout pět minut druhé třetiny, výsledek by byl zcela jiný. V první třetině jsme měli více vyloženějších šancí, trefili jsme dvě tyčky, ale stav byl pouze 1:1. Pak přišla tři oslabení, tři góly a vše vypadalo jinak,“ lamentoval vítkovický kouč Mojmír Trličík.

„Dostali jsme slušnou lekci v produktivitě, dostali jsme tři góly v přesilovce. Ani se nedá říct, že by to sehráli super. Byly tam asi nějaké chyby, ale každá střela šla do víka a za pár minut bylo v podstatě po zápase,“ uznal i útočník Jan Hruška, který odehrál v úterý za Vítkovice první utkání po příchodu z brněnské Komety.

„Pořádně to s člověkem zamává. Přijede první tým tabulky, my se nacházíme tam, kde se nacházíme, a první třetina dávala naději, že zápas může být hratelný, vyrovnaný. Jenže pak je to během pár minut 1:5. To se pak těžko na ledě něco vymýšlí a předvádí. Lídr se dostane do úplně jiné pohody.“

Marnost Vítkovických ve druhé třetině demonstrovala i početní výhoda v pěti proti třem, která trvala minutu a čtvrt a neznamenala žádné vážnější ohrožení Dominika Hrachoviny v brance Liberce.

Hudáček dal poprvé hattrick Za jednoznačnou výhru vděčí Bílí Tygři excelentně odehrané druhé třetině a smrtícím přesilovkám, ve kterých skórovali třikrát. „Přesilovky jsme v tomto složení přitom ani netrénovali, protože se nám zranil Michal Bulíř, takže to byla improvizace,“ řekl střelec tří libereckých gólů Libor Hudáček. „Je to můj první hattrick v kariéře. Těší mě, že se mi to po takových letech konečně podařilo a pomohl jsem tím týmu ke třem bodům. Jsme rádi, že jsme zažili venku takový zápas.“ Hned zkraje prostředního dějství Bílí Tygři spustili smršť, která rychle pohřbila veškeré vítkovické naděje. Tři přesilovky – tři góly. „První třetina od nás nebyla ideální. Všichni jsme si sáhli do svědomí a řekli si, že jak začneme přesilovku ve druhé třetině, tak bude vypadat celá třetina,“ řekl útočník Hudáček. V pátek čeká hokejisty Liberce další zápas, pod Ještěd dorazí Karlovy Vary.

„Přesilovky rozhodly zápas. Musíme si na to trošku sednout, podívat a zahrát to lépe. Abychom z toho takto nedostávali jednoduché góly a neprohrávali si to sami,“ zmínil další novic ve vítkovickém dresu Mislav Rosandič, který přišel z Hradce Králové výměnou za Petra Šidlíka.

„Budu se snažit ve všech věcech klukům pomoci. V Hradci jsem přesilovky bohužel nehrál, ale zkusím si vzpomenout a doufám, že z toho klukům něco pomůže, aby nás to nakoplo.“

Ve třetí části se domácí přece jen vymanili z tlaku lídra a nepříznivý stav korigovali. „Třetí třetinu jsme vyhráli 2:1 a s tím musíme jít do dalších zápasů,“ prohlásil Rosandič. Ten patřil s Hruškou podle kouče Trličíka k nejlepším hráčům Vítkovic, které hrají v pátek znovu doma s Hradcem Králové.