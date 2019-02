Olomoučtí hokejisté spí dál, ani veterán Irgl je neprobral

Za brankou si mazácky počkal, až na něj naivně vyrukuje zadák Staněk, objel klec a zavěsil puk za ležícího gólmana Lukáše.

Studená sprcha. „Hrubá chyba, která zápas strašně ovlivnila,“ zlobil se olomoucký trenér Zdeněk Moták a od druhé třetiny stáhl Staňka ze sestavy. „Ale měli jsme celý zápas na to srovnat.“ Zvlášť když měl k dispozici Irgla. A bylo znát, jak je při chuti.

V první třetině osmatřicetiletému nejlepšímu kanonýrovi mančaftu vypracovali parťáci Vilém Burian s Petrem Strapáčem dobrou příležitost, ale zblízka jistého brankáře Frodla nepřekonal.

V čistých pozicích si na něj nepřišli ani Knotek nebo Burian.

Ve třetí třetině, když už atmosféra houstla a domácí stále marněji doháněli jednobrankové manko, chytil Irgl pod krk útočník Kracíka, který se snažil dostat puk z výstroje jistého gólmana Jana Lukáše: Tohle se nedělá!

Ani návrat marodů - nejen střelce Irgla, ale také kapitána Vyrůbalíka a dříče Laše - kohoutům nepomohl z výsledkové mizérie.

V urputné bitvě podlehli doma Plzni nakonec 0:4.

„Místo toho, abychom měli trochu klidu na hokejkách, tak to po sobě střílíme, jak kdyby bylo 10. září a hráli jsme první zápas. Tehdy to bývá holomajzna, ale nemůže se to dít v polovině ledna,“ mračil se Irgl, jenž v sezoně nasázel dosud čtrnáct branek, a než se zranil, byl nejlepším šutérem extraligy.

Dokonce o něm přemýšlel reprezentační trenér Říha. „Cítil jsem se celkem dobře, i když herní praxe chyběla,“ vydýchával porážku.

„Podařil se nám vstup do utkání, trošku jsme se uklidnili, ale šedesát minut bylo před námi. Přelévalo se to nahoru dolů, šance byly na obou stranách,“ chválil plzeňský trenér Ladislav Čihák brankáře Frodla.

Šestá Škoda bodovala popáté v řadě. „Musíme ale změnit přesilovky. Vůbec nám nefungovaly,“ našel Čihák vadu na kráse. Tři body Západočechům pojistil pět minut před koncem třetí třetiny útočník Vojtěch Němec. Protáhl se před branku a trefou mezi betony Lukáše uťal naděje domácích.

Záhy ho napodobil Petr Kodýtek; švihem zápěstím z kruhu procedil puk Lukášovou výstrojí.

Skóre završil křídelník Jan Eberle, když z brejku po ledě prostřelil beton Lukáše. Ještě loni byl Eberle oporou Olomouce.

„Jsou to pro mě speciální zápasy,“ radoval se z vítězství nad klubem, ve kterém strávil tři povedené sezony. „Nemyslím, že Olomouc hrála špatně a že by na nich byla znát nějaká krize, ale Dominik Frodl nás podržel,“ dodal Eberle.

Zbyněk Irgl z Olomouce (vpravo) diskutuje se svými spoluhráči v průběhu zápasu proti Plzni.

Fanoušci kohoutů pak krátce skandovali jeho jméno a následně křičeli: My chceme Moru!

Osmá Olomouc prohrála počtvrté v řadě; ztratila už devátý zápas z posledních deseti. A nemůže čekat, že jen Irgl svými góly tým spasí.

I když příště bude ještě lepší, je potřeba, aby lepší byl tým.

„Z naší strany bylo jen oslabení na výborné úrovni,“ povzdechl si Moták. „Hodnotí se mi to velice špatně. Je to druhý zápas doma, co jsme nevstřelili branku. Musíme se vrátit k poctivému jednoduchému hokeji, jinak budeme prohrávat.“