Nesmíme po sobě střílet puky, velí olomoucký útočník Irgl

Patnáctou trefu v sezoně nepřidal a Hanáci doma prohráli 0:4.

Kohoutům se nedaří střelecky, ztratili devět z posledních deseti utkání a jejich pozice v elitní desítce extraligy začíná být vrtkavá.

Na jedenáctý Zlín mají k dobru už jen čtyři body.

„Nesmíme po sobě puky házet a bát se, že něco zkazíme,“ nabádá osmatřicetiletý lídr týmu.

Jak se vám hrálo po měsíční pauze?

Nebylo to nejhorší. Čekal jsem to horší, ale herní praxe chybí. Mám teď čas do pátku se do toho trošku dostat, aby to bylo ještě lepší.

I tak jste byl nejnebezpečnějším hráčem Olomouce.

To možná jo, ale musím dát gól. Když ho nedáme, nemůžeme vyhrát. Bez gólů nemáme šanci.

Zase jste udělali hvězdu z brankáře soupeře. Frodl byl jistý.

Chytal výborně, to není o tom, že jsme z něj udělali hvězdu. Chybělo trošku štěstí, důraz, ale neudělal chybu a střely měl.

První gól ve 34. sekundě po chybě obránce Staňka zápas hodně ovlivnil, že?

Je nepříjemné dostat gól v první minutě. Potom jsme do 55. minuty hráli dobře. Bohužel přišel druhý, třetí gól... Škoda, že jsme je dostali, mohli jsme tlačit do konce a třeba by tam něco spadlo. Spíš byla chyba dostat druhý, třetí gól.

Neleží na týmu už deka?

Na to, že je 15. ledna, tak bychom měli být rozehraní a prostě si přihrát, a ne že to po sobě na dva metry střílíme, že to nejde zpracovat. Každý udělá chybu, ale musíme se pokusit hrát hokej. Jestli budeme hrát stylem ‚ať něco nezkazím‘, tak se nikam neposuneme. A půjde to akorát dolů. Není to optimální, ale my se pořád musíme snažit hrát hokej, nahrát si a do šancí se dostat. Pokud to budeme po sobě házet, nemáme vůbec šanci hrát hokej.

To je váš recept na cestu z krize?

Musíme se rvát o každý puk, jak dozadu, tak dopředu. Teď jsme 55 minut neodehráli špatně, ale bohužel ty góly... Musíme se snažit to prolomit, dostat puk do brány, potom se můžeme bavit dál.

Navíc jste si nepomohli ani přesilovými hrami.

To je to, co jsem říkal – místo toho, abychom měli trošku klidu a nahráli si puk, tak to po sobě střílíme, jako by bylo 10. září a měli jsme první zápas, kdy je to holomajzna. Než dostanete do sebe jistotu, tak to po sobě střílíte, ale ne 15. ledna.