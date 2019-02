Kohoutí vlny. Zase se to otočí, Olomouc vyhlíží výborné zápasy

„Byli jsem v této situaci i předtím. Budeme si muset sednout a opět to přehodnotit. Začít zase pracovat od podlahy,“ nabádá zástupce kapitána František Skladaný. „Věřím, že se to znovu otočí.“ Ideálně už v pátek (17.30) na ledě tabulkového souseda v Mladé Boleslavi.

Ne že by měli kohouti začít zmatkovat. Jsou na osmém místě zaručujícím předkolo play off. Ovšem prohráli čtyřikrát za sebou a na jedenáctý Zlín už mají jen čtyři body k dobru.

„Musíme to zjednodušit, pokud chceme pomýšlet na play off. A začít hrát tak jako v listopadu,“ říká brankář Jan Lukáš.

To byla nízkonákladová Olomouc v laufu. Skvěle se vypořádala s krizí před reprezentační pauzou, kdy také čtyřikrát prohrála, a zase sbírala vítězství - šest v řadě. Poskočila na čtvrté místo. Její hra sklízela uznání. Už to zdaleka nebyla jen tuhá defenziva, kterou soupeřům zatápěla. Ale aktivita, napadání, rychlost a vzadu statní chlapi.

Jenže pak se jí nakupila zranění. K útočníkovi Janu Káňovi vyřazenému do konce sezony postupně přibyli kapitán Vyrůbalík, kanonýr Irgl, jeho dvorní nahrávač Kolouch, ramenatý zadák Škůrek, dravý forvard Nahodil, stále se lepšící bek Dujsík, zkušený pracant Laš a gólmanská jednička Konrád.

Někteří se na marodce vystřídali, ale i tak byla obrovská. Dost na to, aby tým, jenž nemá nahuštěnou soupisku, výrazně poznamenala.

A tak se vítězné tažení rovnou změnilo v černou sérii.

Plná marodka není alibi

„Měli jsme zraněné, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Je jedno, jestli hrajeme na tři nebo čtyři pětky,“ nehledá Lukáš alibi. Na marodce kromě Káni ještě zůstali Dujsík, Nahodil, Škůrek a Konrád. Ale ani návraty opor Irgla s Vyrůbalíkem naposledy doma proti Plzni nepomohly, byť osmatřicetiletý střelec Irgl byl okamžitě nejlepším kohoutem.

Ovšem patnáctý zásah v sezoně nepřidal. Tým nemůže spoléhat jen na jeho góly. „Doufáme, že se s ním zvedneme, ale musíme začít každý u sebe,“ ví Lukáš. Kohouti v urputné bitvě prohráli 0:4, když inkasovali v první minutě a pak třikrát v závěrečné pětiminutovce.

„Tak jsme si to nepředstavovali. Je to zklamání,“ hlesne Skladaný.

Rozdílový zásah dal plzeňský Milan Gulaš už ve 34. sekundě po velké chybě obránce Robina Staňka, který ho jel nahánět za branku a opustil strategický prostor. Gulaš si pohodlně vybruslil a dal Olomouci tvrdý políček.

„V první minutě jsme hned dostali gól, což nám nepomohlo. I kvůli sérii, kterou teď máme, jsme byli celý zápas v křeči,“ všiml si Lukáš.

„Ale přece padl v první minutě, tak jsme měli celý zápas na to, abychom si pomohli a stav otočili. Vůbec bych to nekomentoval tak, že by gól na začátku ovlivnil zápas. Potom se hra vyrovnala. Bez gólů nemůžeme vyhrát,“ nehází Skladaný vinu na nešťastníka Staňka, který hledá pohodu z minulého play off, kde patřil k nejlepším hráčům Mory.

„Pak jsme dostali tři góly ve třetí třetině, které bych dostávat neměl, pokud chceme o něco hrát,“ přidal Lukáš sebekriticky. „Tyhle situace za takového stavu zvlášť doma bych měl chytat. Velké zklamání pro mě.“

Avšak v Lukášovi, který dlouho držel tým ve hře o body, problém nebyl. Ani ve Staňkovi. Chybí góly.

Obránce Olomouce Jan Švrček (uprostřed) chytá puk ze vzduchu v extraligovém utkání proti Plzni.

Lepší přesilovky. „Mančaft už pak obětuje vše, aby dal gól. Byla to krutá porážka. Přesilovek bylo dost, nastartovalo by nás to, přeneslo by se to i do hry pět na pět. Chybělo nám to i v minulém zápase. Góly pak přináší klid na hokejky i do mančaftu,“ připomíná Skladaný.

„Plzeň docela dobře bránila a my se teď na góly dost nadřeme, stojí nás to hodně sil,“ souhlasí Lukáš. Kudy z krize ven?

„Relativně se každý snaží, ale je to možná taková ta bažina - každý chce, ale najednou to nejde. Spíš se pokusit o něco jiného, semknout se,“ přemítá Lukáš. „Podívat se do zrcadla a všechno dělat naplno, co nejlíp to půjde. Snad tyto malinké věci ponesou ovoce.“ Skladaný přikývne: „Všechno se dá zlepšit, už jsme pro diváky i pro nás předvedli i výborné zápasy, umíme je hrát a věřím, že to zopakujeme.“