Podcenění soupeřů z naší strany nehrozí, tvrdí třinecký obránce Roth

Třinečtí v tomto ligovém ročníku dostali 77 gólů. Shodou okolností jen Plzeň jich inkasovala méně – 75.

V úterý Oceláře čeká bitva o první místo. V dohrávce 30. kola extraligy nastoupí od 18.00 v Liberci, který za nimi zaostává o tři body.

Čím to, že jste se zrovna s Plzní pustili do takové přestřelky? Hráli jste uvolněně?

To si nemyslím. Někdy to tak je. První střídání, druhé, třetí byli u nás v pásmu a dostali jsme z toho dva góly. To nás nabudilo, i když za stavu nula dva by se to stávat nemělo. Vrátili jsme se do zápasu, dotáhli to. Bohužel vždy, když jsme dali góla, tak nám zase odskočili. Furt jsme dotahovali. Byl to takový divný zápas.

Jak hráč prožívá utkání, v němž jeho tým stále prohrává a jen dotahuje a dotahuje?

Je to nepříjemné. Když vyrovnáte, potřebujete rychle dát další gól, abyste ten druhý tým srazili. Jenže bylo to naopak. Ten gól jsme vždy dostali znovu my, což nás zase vrátilo trochu zpátky. Ale bod jsme z toho nakonec vyždímali, takže nakonec to je pro nás dobré po tom průběhu.

Byl zlomový závěr druhé třetiny, kdy jste za stavu 3:3 měli drtivý nápor, ale gól nedali?

Možná kdybychom tam gól dali a vedli, bylo by to jiné. Těžko říct.

Nejen že vás Plzeň v neděli přestřílela, ale je i posledním týmem, který vám ve vaší hale vzal všechny tři body, když jste jí v říjnu podlehli 2:3. Čím je pro vás nepříjemná?

Hrají dobře, jsou agresivní, napadají vás, nemáte na nic čas. První třetinu jsme se s tím nemohli popasovat. Pak jsme něco změnili a dostali se do zápasu. Jsou živí, lepí jim to.

Doma jste prohráli po 12 zápasech. To je pěkná bilance, ne?

Ceníme si toho, že jsme nahoře a že jsme měli takovou šňůru. Obzvlášť potom, co jsme měli úvod sezony špatný. Že jsme teď ustřelili po tolika zápasech, se stane. Musíme si ale dát pozor, protože dvakrát třikrát prohrajete a bude všechno jinak, ale jsme rádi, že od nás se body nevozí lehce.

Až na tu neděli moc gólů nedostáváte. Ale hodně jste jich ani nedávali. Teď jste se dvakrát za sebou trefili pětkrát.

S tou Plzní to byl takový bláznivý zápas. Lidem se líbil, trenérům moc ne. Těžko říct, čím to bylo. Prostě to tam napadalo oběma týmům.

Je v mužstvu znát pohoda, že se vám daří, že vedete extraligu?

Relativní pohodu máme, ale všeho moc škodí. Máme ale natolik zkušený tým, aby vycítil, kdy má zabrat, kdy už je to hodně uvolněné. V žádném případě nějaké podcenění z naší strany nehrozí.

Před nedělním duelem jste převzal dres s číslem 300. Tolik zápasů jste odehrál za Oceláře. Co to pro vás znamená?

Vždy je něco takového příjemné. Ale nijak jsem ty zápasy nepočítal, takže jsem byl překvapený. Ani jsem nad tím nepřemýšlel.