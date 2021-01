Litvínovský kouč Országh velí: Udržet energii, stop kolapsům

Krach se Spartou 3:5, výhra v Mladé Boleslavi 3:2, porážka s Třincem 1:2. Tři duely, které Vervu dokonale prověřily. „Se Spartou to nebylo špatné, ale často jsme vypadávali z role. V Mladé Boleslavi jsme nezačali dobře, pak už to dobré bylo, i když jsme pár okének v obraně měli. Nejlepší, i po taktické stránce, byl zápas s Třincem. Urputný, obě mužstva hrála zodpovědně do obrany, v útoku jsme byli aktivní,“ ohlédl se trenér. „I když jsme prohráli, kluci to odmakali a musí mít hlavy nahoře. Tuhle energii a zarputilost musí přenést i do dalších utkání.“

Což jsou souboje z opačného pólu tabulky, dnes na ledě posledních Českých Budějovic a v neděli doma s předposledním Zlínem; před ním má Litvínov jen šestibodový polštář. „Teď narazíme na soupeře okolo nás a musíme se vyvarovat kolapsu jako naposledy, že jsme výborně hráli proti Pardubicím a pak slabě v Budějovicích. Teď tam jedeme znovu a po sérii s topovými týmy se máme z čeho odrážet.“

Bude u toho i legenda Viktor Hübl, proti Třinci překonal další milník: odehrál 1200. zápas v extralize. Víc jich mají už jen Petr Kadlec (1250) a František Ptáček (1210). „Ani jsem o tom nevěděl. Až skončím, spočítáme to. Pořád to je jen číslo,“ mávl pan Skromný rukou. „Fyzicky se cítím dobře, jen výsledky mě mrzí.“



Országh žasne, když Hübla vidí. „Je neuvěřitelné, jak dlouho hraje na takové úrovni. Vanta je jen o rok a půl mladší než já a nedovedu si představit, že bych jezdil v takovém tempu a hlavně v takovém zápasovém zatížení, jako je tenhle rok. Klobouk dolů.“