Vítej v klubu. Litvínovský Lukeš je po 250. gólu v elitní společnosti

To mu zajistilo vstupenku do Klubu hokejových střelců deníku Sport. „250 gólů je krásných, Znamená to pro mě hodně,“ netají osmatřicetiletý útočník, který Dynamo rozložil i dvěma asistencemi. „Ale velký dík za to, že jsem na tu metu mohl dosáhnout, patří spoluhráčům, kteří se mnou celou kariéru nastupovali.“

Lukešovým parťákem číslo 1 je Hübl, nedávno korunovaný nejproduktivnějším hráčem základní části extraligy v historii: „Jsme na sebe zvyklí, dobře se doplňujeme.“

Proto ani nový trenér Vladimír Országh tuhle vazbu nezpřetrhal, byť oba se letos rozjížděli pomalu a Lukeše dokonce nechal pár zápasů odpočívat.

„Vanta Hübl je typický playmaker, který hru roztahuje do strany, Lukeš a Pospíšil mají výborné střely. Možná kdyby Luky víc pálil, je v klubu dřív,“ míní Országh. „Taky je možná ovlivnila změna stylu, chtěli jsme, ať nejen útočí, ale i brání. Naštěstí se chytili v přesilovkách, to pak jde sebevědomí nahoru, ať je vám dvacet nebo pětatřicet. Jsou to hráči, kteří si umí nahrát, podržet to. Těžké období přečkali a odvádějí velmi dobrou práci.“

Lukeš v posledních devíti zápasech posbíral 12 bodů, předtím v 11 utkáních ani jeden! „Ke konci roku jsme hráli špatně celý tým, mrzelo nás to. Pomalinku se zvedáme, začíná nám to tam padat. Naše lajna teď hraje dobře, v přesilovkách jsme góly dávali, při hře pět na pět ne, dnes jsme konečně šance proměňovali,“ liboval si jubilant.

Nemyslí si, že ho brzdily neustálé koronapauzy. „Ne. Spíš jsme v prvních zápasech propadali, nehráli jsme dobře dozadu. Teď se to zlepšilo, proti Pardubicích jsme sedmkrát jeli dva na jednoho. Jsme na správných pozicích.“

Do elitního společenství kanonýrů se dostal Lukeš díky výkonům v jednom jediném dresu, litvínovském. První gól? „Vůbec netuším, je to už 14 let!“ nevzpomněl si na trefu z října 2006 proti Karlovým Varům. Nejcennější zásahy jsou jasné: „Ve finále v Třinci 2015, sedmý zápas.“ Nejhezčí? „Zrovna ten dnešní proti Pardubicím byl pěkný. Chtěl jsem nahrát, udělal jsem stahovačku a spadlo to tam.“

Po dvěstěpadesáté. A asi ne naposledy. „Pokud mi bude přát zdraví, tak asi budu hrát,“ plánuje zlatý litvínovský střelec.