Országh: Důležité body, ale ještě nás čeká dost zápasů, aby se to zvrtlo

„Chceme soupeře, kteří jsou pod námi, pod námi i držet. A nahánět ty, co jsou nad námi,“ zvolal trenér chemiků Vladimír Országh.

Litvínov frnknul Zlínu, který je na první nepostupové příčce, už o jedenáct bodů a navrch má zápas k dobru. Nadějná pozice. „Zápas byl důležitý směrem do tabulky, ale ještě nás jich čeká dost, aby se to zvrtlo, ať už směrem nahoru, tak směrem dolů,“ upozornil Országh. Jeho Litvínov vyhrál tři z posledních čtyř střetnutí a patří mu už desátá příčka v extraligovém žebříčku.

Body proti Zlínu si vydřel. Na Ščotkův rychlý zásah soupeř rychle odpověděl, klíčové byly ve 2. třetině góly Hübla a Zygmunta slepené do necelých dvou minut, oba z přečíslení. Berani ožili trefou při pětiminutové převaze po seknutí Cibulskise, titěrný náskok pak domácí uhájili.

„Velký faktor vítězství je Godla v brance, zase nás podržel. Dobře bráníme v obranném i středním pásmu, i když hokej to asi není úplně pohledný,“ tuší litvínovský obránce Jan Ščotka. „Díky výhrám se uvolnila atmosféra v šatně, ale musíme tímhle tempem pokračovat.“

Országh se za bojovný výkon svému mužstvu poklonil. „Oba týmy šly na krev, bylo to kdo s koho. Samozřejmě, za stavu 3:1 jsme vypadli z role a nechávali jsme hosty nesmyslně chodit do přečíslení. Ale Zlín je soupeř, který nedá nic zadarmo. S podobnou mentalitou vstupujeme do zápasů i my: kdo s námi chce vyhrát, musí si to proti nám vybojovat,“ hlásá trenér Vervy.

Do konce základní části Litvínovu schází ještě 17 utkání, již v úterý hostí tabulkového souseda Vítkovice. „Teď jsou už všechny zápasy jako v play off. Chvilku se z výhry nad Zlínem potěšíme, ale v pondělí už se soustředíme na dalšího blízkého soupeře,“ burcuje Országh.