ONLINE: Souboj tabulkových sousedů. Litvínov hraje na ledě Komety

Výsledek bitvy dvou tabulkových sousedů bude nejspíš ukazatelem pro kouče týmů před nedělní uzávěrkou extraligových přestupů. Podle výkonů uvidí, kde bude potřeba „přezbrojit“. Jenže oba kluby mají během víkendu těžký program, během dvou hrají už druhý zápas.

Své včerejší zápasy oba kluby prohrály. Kometa neuspěla v Třinci (1:4), kterému podlehla znovu po třech dnech. Už v úterý se stejným soupeřem prohrála ve své aréně gólem Hrni 38 vteřin před koncem. V pátek se nedařilo se ani litvínovským hokejistům, kteří prohráli 2:3 ve Vítkovicích.



Litvínov se po neuspokojivých výsledcích z přelomu roku posílil o několik hráčů včetně Lukáše Žejdla. Klub nadále táhne vzhůru veterán Viktor Hübl, jenž v minulém kole zdolal další rekord. Po překonání Petra Lešky v historickém extraligovém bodování a dosažení hranice 1200 zápasů v soutěži získal i první místo v klubové produktivitě všech dob. Na den nedožitých 71. narozenin Ivana Hlinky se posunul právě před litvínovskou legendu.

Díky Hüblovu výraznému příspěvku a spolehlivosti brankáře Godly Severočeši teď třikrát za sebou slavili výhry. Leden mají vůbec podařený, třízápasovou vítěznou sérii dokázali zopakovat dvakrát, což se jim povedlo vůbec poprvé v sezoně. Nyní musejí ovšem odčinit vítkovický neúspěch.



Sestavu Komety opustil Ondřej Němec, jenž se stal v týdnu sparťanem. Kouč Libor Zábranský pustil do Olomouce také forvarda Michala Kunce. Tým však doplnil navrátilec Petr Trška. Do pohody má ovšem daleko, neboť z posledních šesti zápasů ovládla pouze jediný. Napraví to dnes?