Uspokojení, potom výbuch. Kometa píše další zlou sérii

Jediný tříbodový zisk v posledních deseti utkáních, a devět bodů ze třiceti možných, Kometě nedovoluje pohnout se z deváté příčky, která jako by jí letos byla souzená. Po páteční prohře v Třinci dokázali Brňané v sobotu doma promrhat dvoubrankové vedení a prohrát 3:4 s Litvínovem.

„Co jsme předvedli na ledě, je neomluvitelné. Lehce jsme dali dva góly a pod dojmem nějakého uspokojení jsme do druhé třetiny vstoupili naprosto nekoncentrovaně,“ soptil asistent trenéra Jan Zachrla.

Kabinou prý budou létat pokuty a rezolutní promluvy do duší. „Je ale příliš brzy na konkrétní hodnocení. Musíme udělat nějakou analýzu a náležitě to hráčům podat takovým způsobem, aby si vzali ponaučení do dalších zápasů a už se to neopakovalo,“ avizoval Zachrla.

Friebergsovi už nic vysvětlovat nemusí. Lotyšský bek už v partii s Litvínovem chyběl, protože v pátek odešel hostovat do Třince.

Změn v kádru Komety se v lednu „upeklo“ celkem osm a soupiska se mění s každým zápasem, tým tak stále hledá vítěznou skvadru.

„Jestli jsou z toho vystresovaní dvacetiletí kluci, to nevím, ale omluva pro tým to není. Každý si asi něco přečte, ale nevšiml jsem si, že by se řešilo, jestli támhleten přišel a tenhle zase odejde,“ komentoval změny útočník Jakub Klepiš.

Centr druhé formace si každopádně nedokáže představit, že by s nastavením hlav jako v posledních duelech mohli Brňané uspět. „Myslím, že jsme dobrý tým. Ten ale nemůže prohrát víc než dvakrát za sebou a já už ani nevím, kdy jsme vyhráli. Zápasy jdou rychle po sobě, play off tu bude, ani se nenadějeme. A jestli tam takhle chceme vystupovat, tak žádnou šanci nemáme,“ varoval Klepiš.