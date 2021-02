Brankáře máme nejlepší v extralize my, tvrdí šéf hokejové Komety

Poslední velké posily - Dávida Bondru a Petra Zámorského - přivedl už v prosinci, během ledna sestavu víceméně jen dolaďoval. Trápí ho jiná věc než složení kádru, a to je forma.

Libor Zábranský a Jan Zachrla na střídačce Komety Brno.

„Aby mně všechno sedělo, tak bychom museli mít výsledky, a to nemáme. Teď nehrajeme dobře. Po sérii super zápasů jdeme trochu dolů, to je normální. Dáváme prostor hodně mladým klukům a kromě toho se nám v zápasech vyskytují hrubé chyby,“ upozorňuje brněnský hokejový boss.

Úterní výhra 4:2 v Českých Budějovicích tento pohled mírně vylepšila, ale pořád to byl teprve druhý tříbodový zisk z posledních jedenácti kol.

V každé z řad Komety je navíc jedna skrytá nástraha, s níž musí její kouč ve zbytku sezony pracovat, chce-li věřit v dlouhý pobyt v play off.

Brankáři Čeká se na Klimeše

Už více než pět týdnů chybí v brněnské sestavě druhý brankář Lukáš Klimeš, který má ze svých 12 startů hned sedm výher a jehož úspěšnost se rovná úspěšnosti jedničky Karla Vejmelky.



Výhra bez šéfa Bez zdravotně indisponovaného Libora Zábranského se musela Kometa obejít v Českých Budějovicích, kde se o koučování zápasu podělili asistenti Jiří Horáček a Jan Zachrla. Hosté vyhráli 4:2. Proti bývalému brněnskému brankáři Marku Čiliakovi se Kometě dlouho nedařilo, až ve 34. minutě otevřel skóre Jakub Klepiš. Svůj první gól za Kometu vstřelil Petr Zámorský, zvyšoval na 3:1.

Jít do finiše pouze s jedním gólmanem, byť kvalit Karla Vejmelky, může být ošidné. Náhradu za něho ale Zábranský nehledal. „Klimeš už trénuje, měl by snad být brzo zpět. Vypadá to dobře, musím to zaklepat na dřevo,“ říká.

Kromě toho šéf Komety obsazení svého brankoviště věří. „Jak na začátku sezony experti říkali, že máme špatnou dvojici, tak já si naopak myslím, že ji máme nejlepší v extralize. Vyslal jsem jasný signál, že se o gólmanech nebudu bavit,“ oznámil rázně.

Názor MF DNES: Vejmelka je s úspěšností zákroků v elitní pětce extraligy, ale v play off jedničkou ještě nikdy nebyl. Zábranský by těžko nemohl podrýt jeho pozici tím, že by přivedl posilu, ale Klimešův návrat by se hodil. Už proto, aby si Vejmelka mohl na konci základní části rozložit síly.

Obrana Body ano, fauly ne

Výtečné výkony mládence Filipa Krále a parádní asistence Petra Zámorského přesvědčily šéfa modrobílé armády, že si může dovolit postrádat veterány. Ondřeji Němcovi ukončil smlouvu, Ralfse Freibergse pustil do Třince. Místo nich vzal raději defenzivněji laděné beky Petera Tršku a Rhetta Hollanda.

Freibergsův odchod byl poslední výraznou hráčskou operací klubu před koncem ledna a nečekal se. „Jednoznačně panovala dohoda s jeho agentem, že Ralfs podepíše snížení platu a neodejde nikam. To se stalo. Pak ale agent volal, že může jít Ralfs do Třince, odkud má větší šanci dostat se na mistrovství světa. Chtěl vědět, jak vidím jeho vytížení, tak jsem mu řekl, že ho Ralfsovi nemůžu garantovat. Nechal jsem to na nich. Nakonec to dopadlo tak, že v Třinci hrál v obraně Dravecký, beka navíc hledali, a dohodli jsme se,“ popsal událost z minulého pátku Zábranský.

Názor MF DNES: Bodů brněnská obrana jako celek produkuje tak akorát, tohle by tvořiví borci Král se Zámorským měli zvládnout. Oříšek budou fauly a záporné body ve statistice +/- v podání defenzivních zadáků. To už v lednu Kometu stálo body. V play off to může být ještě citelnější.

Útok Hledá se Schneider

Prosincový Bondrův příchod zvedl hru Komety v oslabení, první útok na přesilovky je v Kometě dlouhé roky daný. Potřeboval by ale pomoc, jakou mu do svého zranění poskytoval rakouský buldok Peter Schneider. Do Silvestra dal Schneider 16 branek a byl senzací soutěže, od začátku ledna po vyléčení však přidal už jen jednu.

Peter Schneider z Brna v úvodu sezony zářil, pak se zasekl.

Nepříjemnou novinkou je pro Kometu výpadek Tomáše Šoustala na pět týdnů pro zranění ramene. Zastoupit ho může Tomáš Vincour, který do konce ledna neodešel a včera se po delší době vrátil do sestavy. Jinak Zábranský do útoku nesahal.

Názor MF DNES: Schneiderova dřívější souhra s Jakubem Klepišem by výrazně rozšířila arzenál zbraní brněnského celku, je potřeba si na ni co nejdřív vzpomenout.