Lotyšský obránce Freibergs mění působiště, z Komety jde do Třince

23:46

Lotyšský hokejista Ralfs Freibergs se stěhuje z Komety Brno do Třince. Oceláři angažovali devětadvacetiletého obránce do konce sezony. Do Komety zamířil Freibergs před touto sezonou po třech letech strávených ve Zlíně.