Litvínovský Ščotka: Musíme si pomáhat, ať nevypadáme pořád jako blbci

„Musíme hrát jednodušeji, pak to bude lepší. Víc na sebe mluvit. Občas chybí komunikace, to potom dělá ten rozdíl. Někdy hrajeme dobře, ale to my potřebujeme celých šedesát minut.“

Verva vedla zásluhou Hüblovy teče, jenže Sparta ještě v 1. třetině otočila a domácí pak už jen dotahovali. Jarůšek a Ščotka snížili na rozdíl gólu, víc Litvínov nezvládl.

„Neodehráli jsme zlý zápas, ale na pár momentů jsme vypadli z role. V těch pasážích jsme měli zabrat daleko víc,“ stýskal si litvínovský trenér Vladimír Országh už poněkolikáté v sezoně. „Ve 2. třetině jsme dostali zbytečné góly, kdy nás soupeř přebruslil.“

Sparta ukázala herní pohodu, byť její trenér Miloslav Hořava tvrdil: „Zápasy se kumulují, na obou týmech se to projevilo, zápas byl unavený, nehrál se styl play off.“

Hostům poprvé v sezoně scházel útočník Horák, v elitním útoku s Řepíkem a Sobotkou nastoupil Rousek. Podle litvínovského beka Ščotky se ale absence neprojevila: „Kluci ze Sparty mají dobrý pohyb a tím, že jsou první, si hodně věří. Lepí jim to.“

Bude to Vervě lepit v neděli na ledě Mladé Boleslavi?