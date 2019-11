Jeden gól byl na Spartu málo. Něco je špatně, vědí ve Vítkovicích

„Něco je špatně, ale co, to vážně nevím,“ krčil rameny vítkovický obránce Peter Trška, autor jediné branky Vítkovic, na kterou ostravský celek čekal 132 minut. „Znovu jsme museli dotahovat. A zase říkám, že nevím, čím to je, a to už to hraju nějakých 22 roků. Je to zlé, stojí nás to strašně moc sil na konci,“ mrzelo Tršku.

Vítkovičtí (nejen) ve středu doplatili na mizernou koncovku. Za minulé tři zápasy dali dvě branky - v Třinci skóroval Daniel Krenželok, proti Plzni nikdo, včera se se štěstím trefil Trška. Jeho skákavé nahození gólman Sparty Jakub Sedláček podcenil a propustil za svá záda. „Takový gól jsem nikdy v životě nevstřelil, ani na tréninku. Ale jak se říká, díky bohu za něj. Je to náš snad pětadvacátý zápas a furt jsem byl bez gólu, takže jsem rád, že jsem ho dal,“ přiznal slovenský bek.

„Chtěl jsem to hned hrát a jak se to drbalo, tak mi to přeskočilo hokejku, a pak jsem ztratil výhled. Byl to gól, moje chyba,“ uznal Sedláček. „Dostal jsem Vítkovice trošku do hry, ale okamžitě jsme to uzavřeli,“ připomněl brankář Sparty, že hosté chvíli poté v přesilovce odskočili znovu do dvoubrankového vedení. Ostatně hosté si včera vynutili sedm početních výhod, kdežto Vítkovičtí hráli pouze dvě přesilovky.

„Abychom porazili tak silného soupeře, museli bychom podat výkon na hranici možností. Sparta ukázala obrovskou kvalitu, byli kompaktní, silní v osobních soubojích na obou koncích hřiště. Nebyli jsme lepším týmem,“ uznal vítkovický trenér Jakub Petr, který po nedělní prohře s Plzní přeházel kompletně sestavu. „V neděli mě štval přístup, teď ale šli kluci na krev. Máme tři porážky v řadě, jenže my to musíme držet na pozitivní vlně, kluci jsou mladí.“

Další zápas hrají Vítkovičtí ve čtvrtek, hostí Mladou Boleslav. „Dárek si snad trenér rozbalí po tomhle zápase,“ doufal Peter Trška.