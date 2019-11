Vyškolili nás jak učně na praxi, přiznal vítkovický Schleiss

„Jako když jdeme do školy, máme praxi, a oni nás vyučí. To byla jen lekce, nic jiného. Z toho si musíme vzít příklad, co dnes předvedli, a začít trochu víc hrabat,“ uznal útočník Vítkovic Jan Schleiss.



Kde se utkání podle vás lámalo?

Na začátku druhé třetiny, do té přesilovky, co měli, jsme měli šance, hráli jsme u nich, měli jsme dobrý feel... Ale pak přišla přesilovka, tlak u nás, a pak už jsme to jenom fasovali. Ve třetí části jsme měli první dvě tři střídání, kdy jsme byli nalítaní, vypadalo to, že když dáme gól, tak uděláme zase „zázračnou“ třetí třetinu, ale zase nás vyškolili. Vracíme se do pásma, jeden hráč má puk, počká si na ostatní, ti přijedou z druhé vlny, my koukáme na puk a do prázdné - pic, gól. Učitelé, ukázali nám, jak se to hraje.



Nešly vám ani přesilovky, že?

Tam jsme ani nezaložili... Byla tam jedna šance, to bylo celé.



Co říkáte hattricku Jaroslava Kracíka?

Nemám k tomu co dodat. První blafák, super ruce, klasika. Třetí byl do prázdné, ten nepočítám, ale druhý, paráda. Bylo tam zbrždění na modré, Vojta Němec mu to dal na střed a jel sám. A dal vikýř jako blázen. Klobouk dolů.