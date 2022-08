Vítkovice vyhrály na výjezdu pouze jednou. Protivníci měli kvalitu, říká trenér

Čtyři zápasy v pěti dnech odehráli hokejisté Vítkovic na výjezdu do Švýcarska a Francie. Jeden vyhráli. Co jim přípravné duely v cizině ukázaly? „Že je před námi strašně moc práce,“ odpověděl vítkovický trenér Miloš Holaň. „Kvalita přihrávek, soubojů, odskočené kotouče, hra v útočném pásmu, musíme chodit do prostorů, kde to bolí... A proměňování šancí. Z toho začínám mít trochu vrásky.“