Mueller o Vítkovicích: Líbí se mi, jak jsou spoluhráči odhodlaní uspět

Věří, že nejméně stejně úspěšný bude i ve Vítkovicích, kam přestoupil před touto sezonou. Kontrakt uzavřel na dva roky.

„Je tu skvěle. Všichni mě přivítali velmi pěkně. Cítím, že Vítkovice mají o mě opravdu velký zájem, že jsem tady vítaný,“ řekl čtyřiatřicetiletý rodák z Minnesoty po prvních trénincích s ostravským mužstvem. Tvrdí, že je z klubu i jeho zaměstnanců nadšený. „A líbí se mi, jak jsou spoluhráči odhodlaní uspět. Snad zažijeme něco jedinečného.“

Mueller odehrál v NHL za Phoenix Coyotes, Colorado Avalanche a Floridu Panthers 297 zápasů, v nichž dal 63 gólů. Zkušenosti má i ze Švédska, kde hrál za Malmö, i z mezinárodní EBEL ligy, v níž působil v Salcburku.

S vítkovickým klubem se poprvé seznámil před měsícem, kdy si zajišťoval stěhování z Brna a školu pro děti. Blíže poznal šéfy klubu a trenéra Miloše Holaně. Načež se ještě vrátil do USA. Nyní už je v plné práci.

Proč jste se rozhodl odejít z Brna do Vítkovic?

Podstatné je, že mě Vítkovice chtěly. A opravdu moc. Je skvělé vědět, že o vás někdo stojí. Mluvil jsem s majitelem klubu, sportovním ředitelem i trenérem a zaujalo mě, jakým směrem chtějí ve Vítkovicích jít a co plánují. Zájem měli pořád i v Brně, ale když jsem po sezoně sledoval, jak Kometa podepisuje nové hráče, došlo mi, že tohle je zřejmě konec mého tamního působení.

Byl o vás zájem i jinde?

Ano, ozvaly se některé kluby mimo Česko, ale nebyla to ta správná místa, kde bych chtěl hrát. Hlavně jsem chtěl mít více než jednoletý kontrakt. Jednání bylo rychlé, konkrétní a velice seriózní.

Měl jste jasno, že přípravu na ledě začnete s Vítkovicemi hned od prvního dne?

Ano. I trenér chtěl mít od začátku celé mužstvo pohromadě. Navíc pro mě to je oproti minulým čtyřem letům změna, takže si musím zvykat na nové prostředí, na spoluhráče i vše kolem. Také pro to jsem dorazil tak brzy. Potřebuji se sžít s týmem, abychom mohli formovat jednolitý celek.

V Brně jste byl elitním střelcem a prezentoval jste se hodně důraznou hrou. Už víte, jakou budete mít roli ve Vítkovicích?

Chci ji mít podobnou jako v Brně. Chci jít ostatním příkladem. Nebudu nejhlasitější hráč v šatně, ale nechám za sebe mluvit svou hru a svou práci. Komukoliv, kdo bude potřebovat, rád pomůžu. Jsem tady pro klub, a co po mně lidé z klubu budou chtít, to udělám.

Jaké máte osobní ambice?

Vyhrávat! Mám stejný cíl jako celé Vítkovice. Proto mě sem dostali. Očekávám, že budeme vítězit. Potřebujeme si nastavit mysl, že můžeme vyhrát každý zápas... Nemá cenu zaobírat se nějakými kdyby.

V minulé sezoně se Vítkovice dostaly do předkola play off. Vaše očekávání jsou vyšší?

Ano, věřím, že budeme soupeřit s ostatními celky o co nejlepší umístění. Když jsem byl v Brně, tak pro mě byla vždy výzva hrát proti Vítkovicím. Takže předpokládám, že nadále budeme pro všechny protivníky nepříjemným soupeřem. Nic jiného nečekám. Proto jsem tady. Pokud bychom neměli soutěžit s ostatními, nemělo by cenu ligu hrát. O tom mluvíme od prvního dne. Musíme mít vítězný postoj a jít štěstí naproti.