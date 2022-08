Přišel, viděl, rozhodl. Výborný hráč, chválí vítkovičtí hokejisté Muellera

„Věděl jsem, že když to bude čtyři na tři, tak to tam chlustne o tyčky, a myslím, že to tam cinká doteď,“ líčil s úsměvem vítkovický obránce Petr Gewiese, autor prvního vítkovického gólu, rozhodující moment ze začátku prodloužení.

V něm Peter Mueller prostřelil v přesilovce po přihrávce Juraje Mikuše třineckého gólmana Marka Mazance. „Je to výborný hráč, špička v lize. A my jsme rádi, že je tu s námi,“ konstatoval Gewiese na Muellerovu adresu.

Přestože šlo pro oba týmy o úvodní přípravné střetnutí před novou extraligovou sezonou, hrálo se ve vysokém tempu.

„Na to, že to byl první zápas, tak to mělo i grády a skoro tam byla i bitka. Prostě derby. Škoda, chybělo víc gólů,“ posteskl si útočník Libor Hudáček, který včera poprvé oblékl dres Třince. A pochvaloval si i na letní poměry početnou diváckou kulisu. „Čím víc diváků, tím lepší pro hráče.“

Atmosféra nadchla také Gewieseho. „Už když jsme šli na rozbruslení, byl jsem překvapený. Vůbec jsem nepočítal s tím, že na první zápas v létě přijde tolik lidí,“ přiznal vítkovický bek, který v první přípravě nečekal ani tak ostré tempo.

„Třinec na to hned vlítnul. Museli jsme hrabat,“ povídal Gewiese. „Přitom do toho jdeme z plné přípravy, ze dvou fází. Bylo to fakt náročné,“ oddechoval.

„Ukázalo nám to chyby, ale i některé dobré věci. Jsme rádi, že to všechno máme šanci teď vidět, jenom tak se můžeme dobře připravit na sezonu,“ podotkl vítkovický trenér Radek Philipp.

Ostravští odehrají další zápas už zítra, doma přivítají Olomouc (17.30), Třinec nastoupí zítra na ledě Frýdku-Místku (17.00).