Dej: Výjezd pomohl ke stmelení mužstva. Na nás bude, jak s tím naložíme

Náročné cestování autobusem do Švýcarska a Francie, těžké zápasy, jichž Leč večer se už zase vracel do Ostravy, aby v úterý opět naplno naskočil do přípravy.

„Svůj účel ten výjezd splnil,“ řekl Dej. „Bylo to trochu i o tom vytáhnout celý tým z komfortní zóny, kterou máme v Ostravě. Abychom zažili i něco jiného. Cesta za soupeři byla hodně dlouhá, protivníci velmi kvalitní.“

Dej si pochvaloval, že většinu pobytu v cizině mužstvo bydlelo v malé vesnici ve Vallée de Joux, což je údolí v pohoří Jura ve švýcarském kantonu Vaud.

„Byli jsme všichni pohromadě, mohli jsme se lépe poznat, protože tým se obměnil. Bylo to fajn. A ta dlouhá cesta tam a zpět pomohla k tomu, abychom se stmelili,“ podotkl Rastislav Dej.

Takže noví hráči už jsou naplno součástí mužstva?

Nikdo s nikým nemá žádný problém. Už i noví kluci se v našem kolektivu cítí fajn, aspoň podle toho, co jsem postřehl. Určitě se to ale bude ještě zlepšovat, až si vše hokejově sedne. Máme zhruba tři týdny do extraligy, odehrajeme ještě čtyři přípravná utkání, ale nikam dále než do Brna už nepojedeme. Budeme formu ladit na ligu. Minulé zápasy nám ukázaly, co nás nejvíce tlačí. Možná to je hra v obranném pásmu, přesilovky a podobné věci. Na tom teď budeme makat, abychom se do ligy dali dohromady.“

Bylo dobré, že jste v přípravě narazili na jiné hokejové styly, než znáte z extraligy, na Ženevu (2:5), Lausanne (1:3), Chamonix (10:2) a Grenoble (1:4)?

Jednoznačně. Trenéři zkoušeli různé sestavy. Narazili jsme na trochu jinou hru, než známe z Česka. Byl to celkově ofenzivnější hokej, rychlejší, mohli jsme si vyzkoušet rozličné věci. Zápasy nebyly takticky tak svázané, jako když jsme předtím hráli proti Olomouci nebo jiným týmům.

Trenér si po návratu posteskl, že mu trochu dělá vrásky neproměňování šancí...

Samozřejmě to je jedna z věcí, na které musíme zapracovat, víme to. Musíme se více tlačili do branky a do předbrankového prostoru, hrát v útočném pásmu nátlakově. Ustálit musíme i jednotlivé lajny, každý si k tomu bude moci něco říct a určitě budeme mít prostor zlepšit se. To, že budeme v útočném pásmu rotovat, může vypadat hezky, ale když neproměníme šance, bude to celé k ničemu.

Spousta odborníků tvrdí, že po letním posílení budou Vítkovice silnější než v minulé sezoně. Co vy na to?

Říkat něco takového je předčasné. Samozřejmě, chceme se posunout výše, udělat nějaký úspěch. Nějaké cíle mít budeme, ale jaké, to nechám na vedení. Každopádně vnímám, že síla v našem týmu je. Bude však jen na nás, jak s ní naložíme.