Vítkovice už další posily nehledají. Na papíře vypadáme dobře, říká Holaň

Hlavně ho těšilo, že se sešli všichni hokejisté v jeden den, jak plánovali. „Nechtěli jsme dělat žádné výjimky. Od prvního dne chceme vystupovat jako tým,“ prohlásil Holaň.

V malé hale vedle Ostravar Arény se tak proháněly i všechny posily – brankář Lukáš Klimeš z Přerova, obránci Mário Grman z Hämeenlinny, Daniel Krenželok z Frýdku-Místku, Juraj Mikuš z Pardubic a Willie Raskob z Nitry a útočníci Peter Mueller z Brna, Peter Krieger ze Zvolena a Roman Půček ze Vsetína.

„V nynějším trendu, na ledě s obránci a útočníky plus posilovna, budeme pokračovat tento týden. Hodně se zaměříme na kondici a systém hry, takže jsme v úvodních čtrnácti dnech záměrně vypustili přípravné zápasy,“ nastínil Miloš Holaň.

Předpokládá, že hráči budou bojovat i s únavou. „Ten začátek je vždycky těžší, než si kluci zvyknou na novou výzbroj, nové brusle.“

Nejbližší utkání čekají Vítkovice na domácím ledě 9. srpna s Třincem a dva dny nato s Olomoucí. Oba od 17.30. „Zápasy pak půjdou v rychlém sledu za sebou i se zájezdem do Švýcarska, takže na kondici už nebude čas,“ uvedl kouč.

Ostravané se od 16. do 20. srpna utkají s Ženevou, Lausanne, Chamonix a francouzským Grenoblem. „Bude to pro nás důležitá konfrontace, čekají nás kvalitní soupeři. Pro starší hráče je to i větší motivace než hrát pořád dokola s extraligovými celky,“ upozornil Holaň.

A jak je jedenapadesátiletý kouč spokojený se složením mužstva? „Na papíře vypadáme dobře. Všichni kolem stavby týmu udělali spoustu práce. Počkáme, jak odstartujeme, jak to bude vypadat. Doufám, že se nám vyhnou zranění a nemoci, abychom mohli naplno trénovat.“

Další doplnění mužstva není podle trenéra na programu dne. „Rozhodli jsme se pro toto složení. Máme širší kádr. Budeme hledat varianty dvojic, trojic, aby si mužstvo sedlo, aby mezi hráči byla dobrá chemie.“

Ve vítkovickém kádru je vyjma Slováků pět cizinců. „Máme v mužstvu spoustu kluků, co umějí anglicky, takže věřím, že v komunikaci nebude sebemenší problém,“ řekl Miloš Holaň, jenž hovoří anglicky i rusky. „Vzali jsme kvalitní hráče, takže věřím, že za ně bude mluvit výkon, a ne řeč.“