Vítkovičtí s Plzní třikrát prohrávali, Hruškův útok zápas zlomil

I vítkovický trenér Miloš Holaň označil vítězství nad Plzní jako velmi cenné. „Je to i důležité pro psychiku hráčů. Je to pro ně vzpruha. Hrajeme tři domácí zápasy v řadě, potřebujeme bodovat. Cením si na klucích toho, že dřeli, dotahovali do 3:3, a pak překlopili výsledek na svoji stranu. Rozhodly ‚special‘ týmy. Dali jsme dva góly z přesilovek, žádný jsme v oslabení nedostali. I to bylo klíčové,“ popsal Holaň.

K rozhodujícím momentům zápasu patřila poslední sekunda druhé třetiny. Domácí v početní výhodě předvedli rychlý brejk a Jan Hruška střílel v podstatě zároveň s vypršením hrací doby. „Na střídačce všichni říkali, že gól bude, ale když se zahlásilo, že na pokyn videorozhodčího se bude situace přezkoumávat, úplná jistota to nebyla,“ přiznal střelec.

Gól rozhodčí posvětili. „Nakonec byl důležitý docela dost. Byl tam vyhozený puk, nevím, jestli kluci z Plzně mysleli, že už zbývá málo času. Dostal jsem přihrávku mezi kruhy, nikdo po mně nešel, tak jsem se snažil co nejdřív vystřelit, abych to stihl. Netušil jsem, že to je vteřinu před koncem. Věděl jsem, že když předtím puk vyhodili, zbývala chvilička, abychom otočili hru. Nakonec vyšla kombinace a nešlo udělat víc.“

Hruška přitom do pátku čekal devět zápasů na zápis do statistik. „Já už přitom vyzkoušel snad všechno. I kustod mi říkal, že už jsem vyměnil úplně každou část výstroje. Ráno jsem dokonce zkoušel hrát napravo,“ líčil s úsměvem centr elitní vítkovické formace. „Jsem za něho šťastný. Ten kluk dře, maká v tréninku. Celá ta lajna se zvedla, věřím, že takhle budou pokračovat,“ konstatoval Miloš Holaň na adresu Jana Hrušky a jeho křídel Dominika Lakatoše a Vladimíra Svačiny.

„Vlastně nás porazila jedna vítkovická řada,“ podotkl plzeňský kouč Jiří Hanzlík. Hruška totiž skóroval dvakrát stejně jako Lakatoš, Svačina si připsal tři brankové asistence. „Laky to bere na sebe celou sezonu, já se teď výjimečně přidal,“ pravil Hruška a zdůraznil, že velkou roli sehrály využité hry v početní převaze. „Pracujeme v tréninku na přesilovkách a teď se nám to povedlo přenést do zápasu,“ těšilo jej. „Důležitý hráč je tam Vláďa Svačina, i když předtím tam Rosťa Marosz nehrál špatně. Přišel i Filip Pyrochta, okysličilo se to. Jsme spokojení i s prací na přesilovce.“