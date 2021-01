Marná vítkovická snaha, olomoučtí hokejisté vyhráli i bez imunity

Až to přimělo kapitána Martina Vyrůbalíka přemítat, zda tým už nemá imunitu za sebou. „U většiny hráčů už pominula tříměsíční doba imunity,“ připomenul fakt, že většina sestavy prodělala koronavirovou nákazu před čtvrt rokem.



„Pořád se to lepí, hráčů nemáme tolik. Pravděpodobně nebudeme kompletní celou sezonu. Mladší tak mají větší šanci naskočit do extraligy. Nezbývá nám nic jiného než se semknout a věřit, že se to zlomí,“ přál si čtyřicetiletý bek před zápasem. Věřit je základ!

Vítkovice - Olomouc 1:2.

Do čtvrtého útoku vytáhl olomoucký trenér Jan Tomajko z juniorky svého osmnáctiletého syna Matěje, jinak omlazenou sestavu slepil s kolegou Zdeňkem Motákem již prověřenými jmény. A Tomajko mladší s Gřešem asistovali ve druhé třetině na vítěznou trefu zadáka Dujsíka. „Do celé šatny míří pochvala. Mladí šanci využili. Gól na 2:1 byl velice důležitý a měli na něm velkou zásluhu,“ ocenil Moták.

„Nebylo vůbec jednoduché za stavu 1:2 to celou třetinu držet, ale odehráli jsme to parádně a přesně tak, jak jsme si řekli. Vítězství bylo potřeba,“ zářil Matěj Tomajko.

Soupeře přitom Vítkovičtí přestříleli; na branku vyslali 31 pokusů oproti 24 střelám Olomouce. Jenže úspěšný byl za Rytíři pouze pokus Nicolase Werbika ze čtvrté formace, nikdo jiný skvělého brankáře Branislava Konráda nepřekonal.

„Taková prohra zabolí,“ smutnil vítkovický kouč Miloš Holaň. „Byli jsme lepší, šancí jsme měli dost, samostatných úniků snad pět. Jenže jsme nevolili dobré zakončení, překombinovávali jsme to.“

Domácí po dvou výhrách vstoupili do utkání sice aktivněji, ale Konrád úvodní střelecké pokusy pochytal a jako první udeřili Hanáci. Po nedotažené šanci Koloucha vypíchl Ostřížek puk v útočném pásmu Kalusovi a jeho zpětnou přihrávku pohotově zblízka poslal za Dolejšova záda Tomeček.

Vítkovice zabraly ve druhé části. Skóre vyrovnal až sváteční střelec Werbik, který těsně po polovině utkání doklepl vyražený kotouč po nevyužité příležitosti Dočekala.

Jenže vydřené vyrovnání Ostravany těšilo jen 51 sekund. Nenápadná situace a Dujsíkova rána od modré čáry nad Dolejšovo rameno vrátila náskok Olomouci. Pro olomouckého beka to byl první gól sezony.

„Podali jsme statečný výkon. Nejen do obrany, ale byl dobrý také v útočné fázi. Dva góly je naše maximum,“ usmál se Moták. „Podržel nás Braňo Konrád, na vítězství má velkou zásluhu.“

Olomouc bez imunity sleduje trh s hráči, přestupní termín končí posledním dnem v lednu. „Nicméně jsem přesvědčen, že největšími posilami budou hráči navrátivší se z marodky,“ řekl klubovému webu generální manažer Erik Fürst.