Brutálních sedm minut a Olomouc byla bez bodu. Dvě fatální chyby, litoval kouč

41:58. V přesilové hře nejprve domácí Olesz v dobré pozici po přihrávce Ostřížka minul branku, Pražané rychle obrátili hru. Skvěle hrající mazák Pech nabíjel na osu Buchtelemu, který v oslabení trefil pod břevno.

43:45. Následovala chyba zadáka Škůrka za brankou, jehož obral o kotouč Rousek a volný Tomeček bekhendem přidal druhý gól.

48:41. Dělovka sparťanského beka Milana Jurčiny od modré prošla až do sítě. „Já se hlavně snažil netrefit hned prvního hráče. Podařilo se mi vyslat docela dobrou ránu, která šla okolo tyčky. Gólu si moc vážím, ale hlavní je, že máme v kapse další tříbodovou výhru,“ zářil.

Olomouc – Sparta 0:3.

Po čtyřech zápasech Mora zůstala bez bodu.

„Herně to nebyl vůbec špatný zápas. Bohužel jsem ve třetí třetině měli pětiminutovku, ve které jsme udělali dvě fatální chyby,“ litoval olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Třinec zaváhal s Pardubicemi a v čele je Sparta. Liberec exceloval Souhrn 33. kola

Znovu ho štvaly čtyři nevyužité přesilové hry, s úspěšností pod deset procent je má jeho mančaft nejslabší v extralize. „Přesilové hry jsou pro nás letos noční můra. Je průšvih, že nedáváme góly, ale také během nich často inkasujeme.“

Sparťanskému koučovi Josefu Jandačovi se zase nepozdával metr rozhodčích. „Olomouc je mužstvo, které velmi dobře brání a těžko se přes ně chodí. Navíc jsou jejich zákroky hraniční a je otázka, jaký metr rozhodování utkání se přijme. Dnes to bylo opravdu hraniční, musí nám být dovoleno hrát hokej. Teď se k tomu ale nebudu vyjadřovat, můžu to komentovat až zítra.“

Byl to souboj nejhoršího útoku s nejlepším – rozdíl činí propastných 55 gólů. Sparta dala 110 branek, tedy jednou tolik co nebozí Hanáci.

Navíc má i nejlepší obranu soutěže a po zaváhání Třince v Pardubicích poskočila o skóre na první místo v tabulce, byť má o dva zápasy více než Oceláři.

„Duely v Olomouci jsou vždy hodně náročné, jsme rádi, že se nám podařilo urvat tři body,“ radoval se v rozhovoru pro klubový web Jurčina, který se vrátil po tříměsíčním zranění. „Cítil jsem se v pohodě. Po dvou třetinách jsme udrželi nerozhodný stav a ve třetí třetině jsme strhli vedení. Takticky to byl z naší strany skvělý zápas.“ Jedenáctá Olomouc dělala favoritovi dlouho problémy, leč famózně chytající Machovský zneškodnil příležitosti unikajícího Ostřížka, dravého Tomečka i přesilovkových odstřelovačů z kruhu Káni a Kucsery.

Všechno marné. Lapil třicet střel a počtvrté v sezoně udržel nulu.

„Chytá opravdu výborně,“ přikývl Jurčina. „I díky jeho zásluze jsme se vyšvihli na první místo v tabulce. Patří mu velký dík za to, jak nám pomáhá. Proti Olomouci znovu předvedl řadu skvělých zákroků.“

Jak by se kohoutům hodili zkušení útočníci Klimek se Strapáčem, kteří se po dlouhodobých zraněních ramena, respektive kolena měli vrátit, jenže onemocněli covidem. A mimo sestavu byl rovněž elitní centr Knotek, jehož místo obsadil navrátilec z marodky Handl. Do branky se po sedmi zápasech místo Konráda postavil Lukáš. Ani on nechytal špatně, problém domácích byl však v ofenzivě.

„Dvě třetiny byly velice dobré. Dokázali jsme bruslit, mít souboje, vytvořit si brankové příležitosti,“ přemítal Moták. „Hokej to byl hezký, kdyby tu byli fanoušci, tak se baví.“