Junioři probudili Olomouc. Zhostili se toho parádně, chválil Kolouch

Četné díry v sestavě přitom v obou duelech zalepili junioři, jmenovitě trojice osmnáctiletých útočníků Joshua Mácha, Tobiáš Handl a Matěj Tomajko. Tím však výčet holobrádků v sestavě kohoutů nekončí, pravidelně nastupují devatenáctiletý obránce Adam Rutar a čerstvě dvacetiletý útočník Jan Bambula.

„Letos jsme ještě nehráli ani jeden zápas v plné sestavě. Ale teď je to extrém, chybí nám čtyři pět zkušenějších hráčů, takže dostali šanci mladí a zatím se toho zhostili parádně a vyhráli jsme dva zápasy. Jsou to pracovití kluci, kteří to mají všechno před sebou, a věřím, že o nich ještě uslyšíme,“ chválí zkušený útočník Mory Petr Kolouch.

„Že nám chybí hráči, na to bych si vůbec nestěžoval. Máme další a pro juniory je to dobrá zkušenost se posunout dál. Všechno zlé je k něčemu dobré. Dnes odehráli všichni čtyři výborný zápas, jsme s nimi spokojení,“ přiznal dobře naladěný olomoucký trenér Jan Tomajko, který teď v extraligovém týmu koučuje vlastního syna. „Jsem na to zvyklý, párkrát už jsem ho trénoval, takže s tím nemám žádný problém,“ prohlásil.

V osobě jeho potomka v olomouckém dresu se nabízí zajímavá paralela. Ve čtvrté lajně s vrstevníkem Handlem a o pár let starším Gřešem působili na ledě živelným dojmem. Podobným, jako když Tomajko senior začínal v áčku Mory v lajně s Michalem Brošem a Ondřejem Kratěnou a klapalo jim to tak, že se na ně v Olomouci dodnes vzpomíná.

K tomu však mají nynější mladíci přece jen ještě daleko. Hru kohoutů sice oživili, góly do sítě Motoru však obstarali očekávaní střelci. A podařilo se jim to v rychlém tempu, v 5. minutě už domácí po trefách Nahodila a Koloucha vedli 2:0. „Ostřížek střílel cíleně na beton a Čiliak si to nějak hodil za sebe, takže pro mě už bylo snadné puk doklepnout. Už jsem si říkal, že bych potřeboval dát nějaký gól, tak zaplaťpánbůh, že se to povedlo,“ oddechl si Kolouch.

Motor se ještě ani nerozehřál a už byl ve velkém deficitu. Pro poslední tým nic příjemného. „Jakmile se tady nepřipravíte na start a prohráváte 0:2 po dvou individuálních hrubkách, tak vás tady čeká mnohem těžší zápas než normálně. Do té situace jsme se dostali sami, nevyhrabali jsme se z ní, a proto jsme prohráli o gól,“ láteřil českobudějovický kouč Václav Prospal. „Olomouc si zasloužila vyhrát,“ uznal.

Přesto ještě Jihočeši mohli myslet na body, když na Káňovu trefu v přesilovce odpověděl sedm minut před koncem Beránek snížením na 3:2. „Budějovice se vrátily do hry a pak už to bylo složitější. Museli jsme víc hlídat záda, Motor měl šance z protiútoku, ale Braňo (Konrád) nás v důležitých chvílích podržel,“ ocenil Kolouch.

Díky tomu si Hanáci připsali tři body podruhé v řadě, což je pro ně pocit letos nepoznaný. „Jsme rádi, hned je taková lepší nálada. Doufám, že nám to vydrží,“ přeje si Tomajko.

V neděli se kohouti představí v Karlových Varech (16.00), kteréaktuálně přerušily sérii šesti porážek v řadě. „Od začátku sezony čekáme na delší vítěznou šňůru. Věřím, že nastala chvíle, kdy se odrazíme a budeme vyhrávat pravidelně. Vzhledem k tomu, že Varům odešli dva hráči do NHL, tak to bude pro ně oslabení. Musíme se ale dívat na sebe a věřím, že pokud podáme stoprocentní výkon, máme velkou šanci brát tři body,“ vyhlíží Kolouch zápas na západě Čech.