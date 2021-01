Olomoučtí hokejisté byli od vítězství 39 vteřin. Ale zlepšují se

„Vzali trenérskou výzvu na nedovolené bránění brankáře v brankovišti, mohla to být naše poslední šance, údajně rukou dosažena nebyla. Bohužel to nevyšlo,“ posteskl si olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Problém byl, že jsme nedokázali udržet předbrankový prostor a kotouč nehodili někam do rohu nebo do středního pásma. Byl to smolný gól.“

A hned na startu prodloužení rozhodl o druhém bodu pro Severočechy z brejku Jarůšek. „Čtyřicet vteřin před koncem jsme dostali vyrovnávací gól a bohužel další čtyřicet vteřin po začátku prodloužení,“ kroutil hlavou Moták.

Přesto se zdá, že kohouti jdou herně nahoru. Na konci roku porazili první Třinec (6:3), pak odehráli dobrý part i proti Hradci Králové, byť prohráli na nájezdy (2:3). A jen bod brali nakonec také z Litvínova, ačkoli byli hodně blízko třem. Mora ale i tak potvrdila, že se jí proti Vervě daří; bodovala s ní podeváté v řadě. „Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém jsme sahali po třech bodech, ale máme jeden. Počítá se každý, ovšem je ne škoda, ale problém, že jsme nezískali tři. Hra nebyla špatná, ve druhé třetině jsme měli pár šancí, ve třetí části jsme poté chtěli výsledek ubránit, což se nepodařilo,“ pokračoval Moták.

Severočeši nasadili do utkání čerstvou posilu Žejdla. Zkušený útočník, který hrál první zápas od loňského března, se postavil do středu třetí formace. „Získali jsme dva body proti houževnatému soupeři, ale je potřeba říct, že výkon nebyl ideální,“ uznal litvínovský kouč Vladimír Országh. „Hlavně v prvních dvou třetinách. Nějaké šance jsme měli, ale soupeře jsme pouštěli do přečíslení a málo jsme se prosazovali v útoku. Ne vždy půjde vše podle představ, kluci ale našli mentální sílu bojovat až do konce. Bylo tam víc horších věcí než plusových, počítají se body, ale příště na ně nemusí takový výkon stačit.“

Na začátku druhé třetiny dělilo hosty od vedení jen pár centimetrů. Bambula trefil tyč a puk se odrazil před brankovou čáru, což potvrdil i videorozhodčí.

Hanáci otevřeli skóre z rychlého protiútoku až ve 38. minutě, kdy se prosadil osamocený centr Lukáš Nahodil, který si po špatném začátku připsal čtvrtý gól v sezoně. „Pro osobní pocit je to super, ale máme jen bod. Z týmového pohledu je to ztráta,“ posteskl si Nahodil, jenž skóroval podruhé za sebou. O tříbodový zásah však nakonec nešlo.

„Je to škoda. Až na první třetinu, kdy jsme špatně vystupovali a domácí jezdili do přečíslení, jsme hráli dobře. Bohužel máme jen jeden bod a pak se zápas hodnotí těžko,“ litoval Nahodil.