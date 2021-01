Vedeme jedna nula a pak se klepeme šedesát minut, láteřil olomoucký Ondrušek

Vyrovnaný zápas dvou týmů ze spodku tabulky rozhodovaly maličkosti. Nemuselo to tak ovšem být, v první třetině měli kohouti velkou převahu. Tým, který je zvyklý spíše bořit, najednou trávil dlouhé úseky v útočném pásmu. Vedoucí trefu z toho vytěžil tvrdým příklepem trestuhodně volný Škůrek.

„Měli jsme lepší pohyb a vytvářeli si šance, ale chyba byla jen ten jeden gól. Kdyby takhle hrály Budějovice v Třinci, tak je to 4:0 a je po zápase. U nás je to 1:0 a pak se klepeme šedesát minut,“ popsal trefně obránce Jiří Ondrušek.

Kohouti se však klepali především díky vlastní laxnosti. V závěru první i druhé třetiny si totiž nechali dát gól do šatny. „Byly to chyby a záleží na koncentraci. Musí nás to mrzet hlavně ve druhé třetině, v posledních pěti minutách jsme ztráceli strašně moc puků ve středním pásmu a Budějovice nám chodily do protiútoků. Nestačili jsme párkrát vystřídat a tím se to všechno stalo. Tam jsme si s tím měli lépe poradit takticky,“ mínil Tomajko.

Tep se mu zrychlil v závěru třetí části, když za remízového stavu dostal čtyřminutový trest Knotek. Dlouhou početní výhodu ale Motor nevyužil. „Tam jsme měli šanci vyhrát zápas, ale nedostali jsme se do finální přihrávky,“ litoval kouč Motoru Aleš Totter. „Chybí nám zabijácký instinkt a někdy zodpovědnost hráčů jít do střely, jednoduchost. Je to trochu i českou mentalitou, kdy to tam nedokážeme dorvat. Olomouc hraje výborně v zóně, má tam velké hráče, takže jsme se nedostali k dorážkám,“ litoval.

Momentka z dohrávky 9. kola hokejové extraligy mezi Olomoucí a Českými Budějovicemi.

Rozhodující trefu obstaral v prodloužení obránce Ondrušek, který si sjel před branku a puk naservírovaný Kucserou zblízka propálil za gólmana Strmeně. „Při hře tři na tři se vyloženě nehraje na útočníky a obránce, ale spíše jeden na jednoho, a jak se hráči kříží, tak se stane, že obránce je vpředu a útočník vzadu,“ smál se olomoucký bek, který v prosinci oslavil 800 zápasů za olomoucké áčko.

Druhý bonusový bod bral i kvůli dvěma čerstvým neúspěchům z nastavení v posledních dvou zápasech. „Jsme rádi i kvůli Braňovi (Konrádovi), bylo vidět, že už je z toho špatný a z Litvínova byl trochu nervní. Ale v hlavách jsme to měli všichni,“ prozradil Ondrušek.

Motor mohl litovat, že krátkou sérii dvou výher na Hané nenatáhl, v prodloužení se už ale nedostal k puku. „Olomouc ho měla snad tři minuty, takže asi dala gól zaslouženě,“ přemítal českobudějovický útočník Miroslav Forman. „Věřil jsem, že tu vyhrajeme. Kromě první třetiny, kdy jsme nehráli dobře a Olomouc byla lepší, to bylo minimálně vyrovnané. Možná jsme i nějakou pasáž byli lepší. Škoda, chtěli jsme minimálně o bod víc,“ litoval.

Sám mohl být spokojený alespoň s gólem, kterým vyrovnával na 1:1. Osmá trefa sezony, z toho šestá v dresu Motoru a potvrzení, že mu hostování ze Sparty na jihu Čech svědčí. „V Motoru se mi moc líbí a zvedl jsem se tady. Přišel jsem, aby Motor začal vyhrávat, teď docela bodujeme, ale věřím, že máme ještě na víc a že play off uděláme,“ drží si optimismus třicetiletý hráč.

Podobné myšlenky se honí hlavou i kohoutům, v tabulce jsou však zatím s dvaatřiceti body jedenáctí, o skóre za Litvínovem. „Máme trošku problém si udržet stálý výkon. Vždycky jeden dva zápasy zahrajeme dobře a pak máme úlet, že se na to nedá dívat. V tom máme mezery, musíme mít hlavy nachystané na každý zápas a nedovolit si výpadky,“ vnímá Ondrušek.

Další možnost bude mít se spoluhráči v pátek doma proti Spartě (18.00). A k dispozici by už měli být i někteří z dlouhodobých marodů. „Petr Strapáč už měl hrát, ale je nemocný, takže s premiérou musí počkat. V pátek už by ale měl být Lukáš Klimek,“ prozradil Tomajko.