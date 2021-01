Obměněné Vítkovice zabodovaly. Doufám, že nezklamu, přeje si Svačina

Guntis Galvinš ukázal spolehlivou práci v obraně stejně jako Filip Pyrochta, který si dokonce připsal gólovou asistenci při přesilovce. A při výhře Vítkovic 3:1 nad Mladou Boleslaví byl ve 33. kole extraligy hodně vidět také útočník Vladimír Svačina, jenž se dočkal návratu do vítkovického dresu.

„Je to první zápas, takže nechci lítat v oblacích, ale obranná hra se zlepšila, vyhrávali jsme osobní souboje, i Sváča přinesl dopředu klid, pomohl první lajně. Dneska jsme spokojeni,“ hodnotil výkon posil vítkovický trenér Miloš Holaň.

„Jak nám šla souhra? To se dozvíme, až si to utkání rozebereme,“ usmál se Vladimír Svačina. „Ale hrálo se mi dobře, měl jsem i šance, jen jsem si měl s nimi poradit lépe. Ovšem celý tým zahrál dobře, Bolku jsme do ničeho nepustili,“ líčil zkušený útočník, který přiznal, že o návrat do Vítkovic sám stál.

„Na konci roku jsem napsal SMS Vláďovi Vůjtkovi (hráčský agent – pozn. red.), že pokud je šance, abych se vrátil, jdu do toho. A chci poděkovat jemu i dalším lidem, kteří se o to zasloužili, že to konečně vyšlo,“ řekl útočník a dodal: „Když jsem přišel do kabiny, jako by se nic nezměnilo. Dýchlo to na mě, jako bych ani neodešel.“

Svačina se do Ostravy vrátil po pěti letech, která strávil v angažmá v Třinci, Liberci či naposledy v Pardubicích. „Konečně jsem doma. Už to několikrát bylo na spadnutí, ale vždycky se něco stalo. Chtěl jsem se vrátit a chci tu odvést kus práce. Věřím, že každému se hraje lépe, když hraje doma, ne když cestuje po klubech. Doufám, že nezklamu lidi, kteří se postarali o to, že jsem tady,“ podotkl Svačina.

„Možná pomohlo i to, že na střídačku přišel pan Holaň, který mě měl v Porubě a zná mě, stejně tak Roman Šimíček,“ zmínil útočník nového sportovního ředitele Vítkovic.

Přitom jeho návrat byl poměrně hektický. Ve čtvrtek totiž absolvoval dvakrát cestu z Pardubic do Ostravy. „Ujel jsem 900 kilometrů. Ondra Roman (spoluhráč a kamarád) věděl, že pojedu, tak chtěl se psem hodit do Polanky. A po cestě mi volal Roman Šimíček, že chtějí, abych už v pátek hrál. Takže jsem Ondru dovezl do Polanky, kde bydlí, pak doma vypil kafe. A když přišel signál, jel jsem do Pardubic, pobalil si věci a jel zpátky domů,“ popisoval Svačina.

„Po cestě mi ještě volal Vláďa Vůjtek, ať jsem opatrný, protože jsem bez smlouvy. Takže jsem jel volněji, aby se něco nestalo, a ráno jsem to podepsal.“

S klubem Svačina uzavřel kontrakt do konce příští sezony. „Jsem rád, že jsme se my, nové posily, uvedly vítězně, to je důležité.“

Příchody tří hráčů změny v kádru Vítkovic zřejmě nekončí. „Pořád intenzivně hledáme centra, není to vůbec jednoduché, ale věřím, že se ještě podaří najít vhodného hráče,“ doplnil Miloš Holaň.