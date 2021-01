Hokejisty Vítkovic posílil obránce Galvinš, končí Štencel a Trška

„Galvinš je zkušený hráč. Má 34 let, je mistrem z Třince, je stabilním hráčem lotyšské reprezentace, hrál na mistrovství světa i na olympiádě. Máme na něj i velice dobré reference z Třince, takže i proto si myslím, že nám obranu vyztuží,“ uvedl trenér Miloš Holaň na klubovém webu.

Účastník třinácti světových šampionátech přišel do Třince v září 2018 a za Oceláře odehrál 132 zápasů, ve kterých vstřelil sedm branek a přidal 17 asistencí. Na konci roku Slezany opustil s tím, že se chce vrátit za rodinou, která žije v Lotyšsku.

„Je to dobrý krok ke zlepšení, protože všechno začíná od obrany, od toho se chceme odrážet. Navíc dnes i obránci jsou součástí ofenzivní hry, takže i to k tomu patří. A co bude v útoku? Na tom pracujeme s vedením, i tam se dočkáme změn,“ uvedl Holaň.

Podle sportovního ředitele Romana Šimíčka Vítkovice brzy oznámí další novou tvář do obrany a jednají i o posílení útoku.

Ostravané získali místo v sestavě i proto, že uvolnili Štencela a Tršku. „Před několika týdny jsme avizovali změny v případě, že nedojde ke zlepšení výkonů a výsledků. Jako první jsme udělali změnu na trenérských postech. Bohužel uplynul další čas a výkony ani výsledky se nijak nezlepšily a nezlepšují, takže je potřeba pokračovat ve změnách, ty se tentokrát už budou dotýkat hráčského kádru,“ řekl Šimíček.

Zkušení obránci podle jeho slov nepodávali odpovídající výkony. „Chceme, aby hráči odváděli s největším nasazením své maximum. U některých tento přístup ale nevidíme, i když víme, že to umí a mají na víc. Takový postoj ale akceptovat nechceme,“ uvedl sportovní ředitel. V minulé sezoně přitom oba hráči pomohli Vítkovicích k udržení mezi elitou. „Tehdy pro tým odevzdali maximum. Bohužel teď už u nich stejné nasazení a stejné odhodlání nevidíme. Nebylo tam za předchozích trenérů, není tam ani nyní za nových trenérů,“ řekl Šimíček.