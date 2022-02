Bek Pedan kývl na vítkovické angažmá, Galvinš z osobních důvodů končí

Sedmadvacetiletý Pedan si v této sezoně za Amur v Kontinentální lize připsal ve 39 zápasech devět bodů za čtyři branky a pět asistencí. V KHL hrál šestou sezonu, předtím po návratu z Bemidji State University z NCAA nastupoval za Soči, Spartak Moskva a Kunlun. V KHL má na kontě celkem 152 utkání a 22 bodů za šest gólů a 16 přihrávek.

„Museli jsme reagovat na situaci v obraně, když se k dlouhodobě zraněnému Petru Gewiesemu přidal odchod Guntise Galvinše z osobních důvodů. Hledali jsme spíše zkušenějšího hráče. Ruslan Pedan nám z našeho hledání i na základě vyskautování a informací, které jsme získali, vyšel jako ideální volba. Administrativně máme vše vyřešeno a do tréninkového procesu se zapojí 4. února,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Galvinš skončil na konci roku 2020 v Třinci také z rodinných důvodů, ale hned zamířil do Vítkovic. Podle webu ostravského klubu není vyloučeno, že definitivně ukončí i hráčskou kariéru.

„Guntis za námi přišel a požádal nás o předčasné ukončení kontraktu z osobních důvodů. Své rozhodnutí nám zdůvodnil a my jsme na jeho žádost, byť neradi, přistoupili a s okamžitou platností jsme s ním rozvázali smlouvu. Tím pádem už nadále není hráčem Vítkovic. Škoda, že skončil předčasně, Guntisovi děkujeme za vše, co pro nás udělal a odpracoval a přejeme mu do dalšího, ať už sportovního i osobního života hodně štěstí,“ dodal Šimíček.

Šestatřicetiletý Galvinš stihl za Vítkovice sehrát 66 zápasů a připsal si pět bodů za gól a čtyři asistence. V české extralize, v níž hrál i za Vsetín, má z celkových 237 utkání bilanci 32 bodů (10+22).