Zlepšit pohyb a víc střílet, velí plzeňským hokejistům čerstvý otec Budík

„Ztráty jsou výrazné, ale nechci to pořád opakovat. Musí za to vzít kluci, kteří na ledě jsou,“ říká plzeňský trenér Ladislav Čihák.

„Na marodku se nemůžeme vymlouvat. Musíme hrát co nejlíp a napravit úterní nepovedený zápas s Hradcem. Byl ve všem lepší, v bruslení, důrazu, střelbě i pohybu,“ přidal se Vojtěch Budík.

Dvaadvacetiletý obránce má za sebou hektické období. Minulý týden mu přítelkyně Michaela porodila syna Mathiase, hned další den šťastný otec naskočil do derby proti Karlovým Varům.

„Je to strašná radost. Musím moc pochválit přítelkyni, jak statečně to zvládla, protože hodně trpěla. Ale jít pak do toho zápasu bylo špatné rozhodnutí. Sám jsem to chtěl, ale za dva předchozí dny jsem naspal sotva sedm hodin. Byl jsem bez energie, bez síly a bylo to znát. Zpětně bych to udělal jinak,“ svěřil se Budík.

V pátek ve Vítkovicích, kde se hraje od 17.30 hodin, s ním trenér počítá v plné síle. „V tabulce jsou sice dole, ale to nic neznamená. My se musíme soustředit sami na sebe a hru zlepšit,“ mínil kouč Čihák. „Předtím jsme body sbírali i v oslabené sestavě. Pokud se zvedneme ve hře s pukem i bez něj, můžeme na body zase dosáhnout. A k tomu důrazně apeluji na zlepšení určitých hráčů,“ naznačil trenér.

V sezoně jeho tým soupeře dvakrát porazil. V říjnu ve Vítkovicích 5:4 v prodloužení, doma pak 6:3.

„Bude to náročné, mají nebezpečné útočníky a dobře se na nás připraví. Musíme zlepšit pohyb a přidat ve střelbě. Oproti loňsku v tom zaostáváme, je třeba se víc cpát do branky,“ nabádal Budík. V neděli se pak Plzeň opět představí doma proti Liberci. „V poslední době se jim daří. My se to ale budeme snažit ukončit a vyhrát,“ doplnil bek.

To už se do sestavy Škody vrátí minimálně zkušený Kracík.