Kometa je pozadu. Ukázali jsme psychickou sílu, těší hokejisty Vítkovic

Znamená to, že Kometa v sérii na tři vítězství prohrává 0:1 a ve čtvrtek od 15 hodin se pokusí o vyrovnání. „Na obou stranách šancí moc nebylo, šlo o oťukávání. Bohužel jsme byli o jeden gól kratší,“ povzdechl si brněnský centr Daniel Rákos.

Rozhodující moment se narodil po nevinném nahození Vítkovic z poloviny hřiště. Brněnský gólman Karel Vejmelka ho vyrazil před sebe, ale mimo dosah svých spoluhráčů a naopak příhodně pro soupeře. Brněnský odchovanec v dresu domácích Jan Hruška přiťukl kotouč Lakatošovi, ten udělal Vejmelkovi kličku a pohodlně zasunul.

„Bylo to jednoduché. Dostal jsem nahrávku, nahodil jsem puk a šli jsme za tím. Před brankou se to odrazilo v náš prospěch, Hrouda (Jan Hruška) mi to naservíroval, já jenom potáhl puk do protipohybu gólmana a už jsem měl prázdnou branku,“ líčil rozhodující moment střelec Dominik Lakatoš.

Přitom o jeho účasti v play off se spekulovalo, poslední zápas základní části proti Liberci nedohrál po faulu Ondřeje Vitáska. „Moc jsem si přál hrát. Byl jsem v péči doktorů a fyzioterapeutů. Ti mě dali nějakým způsobem do pořádku, abych mohl nastoupit, postarali se o mě,“ líčil Lakatoš.

„Blbě se to odrazilo, to se stane. Musíme být příště koncentrovaní, aby se to nestalo,“ vyhodnotil klíčový kiks Peter Schneider, autor jediného gólu Komety.

Dá se Mueller dohromady?

Co hůř pro brněnský soubor, zápas nedohrál jeho hvězdný Američan Peter Mueller. Nejproduktivnější hráč extraligy byl maximálně vytěžován v prvních dvou třetinách, ze třetí odstoupil a už se neobjevil.

Kometa, jak je zvykem v play off, přešla tuto událost mlčením. „Zítra bude dobrej,“ uvedl k tomu pouze asistent trenéra Jiří Horáček.

Hosté budou potřebovat víc než jen Muellerův návrat. I se svým kanonýrem v sestavě vyprodukovali za první dvě třetiny pouze 14 přesných střel; Mueller se postaral o tři z nich.

Navíc se jednoho selhání nevyvarovali už na konci druhé třetiny. Silvester Kusko přestal hrát, protože se domníval, že byl faulován, a zatímco rozhazoval rukama, Vítkovice se ujaly vedení. „Nesmíme přestat hrát, dokud rozhodčí nepískne,“ odtušil Schneider.

Pět a půl minuty před koncem tento Rakušan zařídil pro Kometu vyrovnání. Tečí usměrnil do vítkovické branky pobídku Petra Zámorského a po zranění a útlumu, kdy jedenáct zápasů nedal gól, se trefil počtvrté z posledních pěti duelů.

Skóroval v prvním střídání s elitním útokem na místě absentujícího Muellera. „Víme, že máme chodit do brány, tak jsem se toho držel. Není to o štěstí, ale o tvrdé práci. Přesně takhle jsem to holí chtěl udělat,“ komentoval svůj počin Schneider.

Ve čtvrtek toho od svého celku v utkání číslo dvě očekává víc. „Nebylo to od nás špatné, lepší než v poslední době. Musíme na to navázat, dostávat puky do pásma a víc na branku. Těším se na zítra,“ pousmál se.

V závěru jsme byli šťastnější, oddechl si Holaň

Za Vítkovické nemohl nastoupit gólman Miroslav Svoboda. „Má covid,“ konstatoval vítkovický kouč Miloš Holaň. Ten do branky nasadil Daniela Dolejše.

„V tom problém vůbec nebyl. Ďolík je excelentní brankář. V základní části měl skvělé statistiky. Víme, že když nastoupí, můžeme na něj absolutně spolehnout,“ líčil obránce Vítkovic Lukáš Kovář, autor první branky. „Kluci ze čtvrtého útoku tam odvedli parádní práci. Jsou nepříjemní, napadají a výsledkem bylo, že na mě vyplaval puk, který se mi podařilo dobře trefit. Jak ale říkám, základ byl, že útočníci zvládli svoje souboje,“ ocenil Kovář své spoluhráče.

Hostům se podařilo vyrovnat pět a půl minuty před koncem základní hrací doby. „My jsme ale ukázali psychickou sílu, vlastně i takové chvíle nás posilují. Zvládli jsme těch pět minut do konce třetí třetiny, pak jsme si řekli, jak hrát prodloužení, a to jsme uhráli rychle,“ podotkl Kovář.

„Bylo to vyrovnané od začátku do konce, my jsme v závěru byli šťastnější,“ oddechl si vítkovický trenér. „Byla to velká taktická bitva a nám pomohlo, že jsme šli do vedení. Jsme rádi, že jsme to zvládli.“

Vítkovickým se totiž podařilo eliminovat největší zbraň Komety - hru v početní převaze. Na trestnou lavici museli domácí pouze dvakrát. „Disciplína byla základ. Víme, že Kometa má dobré přesilovky, zvládli jsme je i díky takticky vedené hře v oslabení,“ poznamenal Holaň.