Vítkovický trenér Holaň: Všechno se maže. Začíná válka a my ji chceme vyhrát

Minulé měření sil hokejistů Vítkovic s brněnskou Kometou v play off skončilo 4:0 na zápasy pro Brno, poslední vzájemný zápas v základní části vyhrál ostravský celek v Brně 4:0.

Nic z toho nemá podle vítkovického trenéra Miloše Holaně pro nastávající sérii předkola play off na tři vítězná utkání žádný význam.

„V minulosti se nehrabu, to mě nezajímá. Všechno se maže, začíná válka a my ji chceme vyhrát,“ řekl Miloš Holaň. „Nedíváme se vlevo, vpravo, nechceme se přizpůsobit soupeři. Když budeme v plné sestavě, věřím, že přes něj přejdeme.“

Kometa, která skončila v základní části devátá za osmými Vítkovicemi, přitom disponuje nejproduktivnějším hráčem soutěže. Američan Peter Mueller ovládl kanadské bodování extraligy (nasbíral 64 bodů za 29 gólů a 35 asistencí – pozn. aut.) a společně s Martinem Zaťovičem a Petrem Holíkem tvoří největší hrozbu Komety.

„Brno bude těžký soupeř. Na první dobrou se mi vybaví silná první pětka a velice kvalitní přesilovky,“ podotkl Holaň. „My musíme předvést zodpovědnost, nasazení, důslednost a obrovskou chuť přejít do dalšího kola.“

Otázkou přitom zůstává, zda Vítkovičtí budou moci nasadit svou největší zbraň. Nejproduktivnější hráč týmu Dominik Lakatoš, který v základní části nasbíral 42 kanadských bodů (23+19), nedohrál poslední duel dlouhodobé fáze soutěže kvůli zranění po faulu libereckého beka Ondřeje Vitáska.

„První, co jsem udělal po zápase, bylo to, že jsem běžel do kabiny, abych zjistil, jak je Laky na tom. Nedokázal říct, takže nevíme. Snad se uzdraví, je to pro nás jeden z klíčových hráčů,“ povídal vítkovický bek Filip Pyrochta po nedělním střetnutí s Libercem.

„V této fázi sezony už se nebudu vyjadřovat ke zdravotním stavu jednotlivých hráčů,“ podotkl Holaň, jemuž ve finiši základní části chyběli také obránci Guntis Galvinš a Petr Gewiese.

Sérii s Kometou odstartují Vítkovičtí dnes doma (17.30).

„Chtěli jsme začít doma, byla to pro nás priorita. Je to jistě výhoda, kterou jsme si chtěli zajistit,“ přiznal Pyrochta, který do Vítkovic přišel právě z Komety. „Bude to pro mě speciální. Kluky tam znám, ale teď jsem tady a chci tu udělat úspěch.“

I Pyrochta uznal, že síla Brna tkví mimo jiné v přesilovkách. „Musíme to brát s respektem. Víme, co umí, dokazují to celou sezonu. Jejich přesilovku si ještě musíme pořádně rozebrat, je to jejich zbraň,“ zmínil obránce Vítkovic. „Brno je celkově kvalitní soupeř, ale v play off musíte porazit každého. Je jedno, na koho jdeme. Pozitivní je to třeba v tom, že nemusíme cestovat například do Karlových Varů. Jen potřebujeme navázat na výkony, které jsme předváděli doteď,“ připomněl Pyrochta, že Vítkovičtí vyhráli devět z předchozích dvanácti zápasů.

„Vyšvihli jsme se z třináctého na osmé místo, což není špatné. Půl sezony jsme si za tím šli a teď chceme jít dál. Bude to ale boj,“ tuší vítkovický forvard Lukáš Krenželok. „Na začátku sezony jsme dostávali zbytečné góly, ale postupně se naše hra zpřesňovala a zrychlovala. Získávali jsme sebevědomí, věřili jsme si, i když jsme dostali gól. A psychika má velkou roli,“ pravil Krenželok.

„Vítkovice si zaslouží uznání za minulých deset patnáct zápasů, kdy hrály opravdu výborně. Nemůžeme zápasy s nimi vzít na lehkou váhu,“ konstatoval brněnský střelec Peter Mueller a dodal: „Je však také potřeba se nebát a v prvních zápasech na ledě Vítkovic si udělat dobrý základ, ze kterého pak chceme těžit na doma. První zápas bude důležitý pro zbytek série, ve středu nás v Ostravě čeká těžký zápas.“