Nejsem lekavý, říká před startem sezony třinecký trenér Varaďa

Oceláři do boje o třetí mistrovský titul v řadě vstoupí v pátek doma od 17.00 s Českými Budějovicemi. Do extraligy vstupují po sérii čtyř porážek v řadě v Lize mistrů. Rozladily trenéra Václava Varaďu hodně? „Jasně!“ odpověděl bez zaváhání. „Nesnáším prohry a vnímám, že ani hráči nechtějí prohrávat.

Alespoň by neměli chtít. Ale soupeř měl velkou kvalitu, byly to těžké zápasy. K tomu jsme nebyli kompletní, téměř vždy nám někdo chyběl. V těch utkáních ale bylo i hodně dobrého, a také chyby, kterých se musíme v extralize vyvarovat. Soupeř nás za ně okamžitě potrestal, což se v naší domácí soutěži třeba stát nemusí. Ale my musíme být lepší.“



Kde jste viděl největší nedostatky?

Určitě v obranném pásmu. V práci v brankovišti, kde cloníme moc. Soupeři měli hodně střel od modré čáry, které si našly cestu do branky. To jsou věci, které musíme zlepšit. To platí i o útočné fázi, protože jsme nedávali moc gólů. Tuším, že za osm přípravných utkání máme průměr dva na zápas, což je málo. Musíme se více rvát. Apelujeme na kluky, aby si pro gól více šli. Nikdo jim je zadarmo nedá.

Obránce Milan Doudera řekl, že Liga mistrů byla facka v pravý čas. Souhlasíte?

Těch facek tam bylo... Ale do naší kabiny vás pustit nemůžu. (usmívá se) Ale měli jsme období, kdy to nebylo ono. Respektujeme sílu soupeřů, ale my musíme být lepší.

V Lize mistrů jste ztratili všechny druhé třetiny. Čím to bylo?

Asi bychom měli první s druhou spojit... (usmívá se) Ale samozřejmě, když jsme nad Fribourgem po první části hry vedli 3:0, tak jsme možná malinko polevili. Ale dívám se na výkon komplexně. I kdybychom měli druhou třetinu slabší a zvládli první a třetí a slavili vítězství, tak to bude dobré. Ale víme, na čem potřebujeme zapracovat, třeba dobře střídat, což se nám někdy v těch druhých třetinách nepodařilo.

Prezident klubu Ján Moder naznačoval, že po odchodech kvalitních hráčů může přijít trochu pád. Nelekl jste se toho?



Nejsem lekavý typ. Kostra týmu zůstala. Od Marcinka, Hrni přes Kovařčíky... V obraně nám bude chybět Martin Gernát, ale přišel Martin Marinčin. Možná chvíli potrvá, než si vše zase sedne. Schází i Ralfs Freibergs. Potřebujeme pomoct ještě v obraně, možná posílit, ať je větší konkurence.

S brankářskou dvojicí Ondřej Kacetl a Marek Mazanec jste spokojený?

Věřím, že máme silné duo brankářů a budeme hrát ve vrchní části soutěže, abychom na začátku dubna hráli o ty cenné kovy.

Jak se s týmem sžívají noví hráči?

V šatně cítím pozitivní náladu. Kluci zapadli, charakterově jsou velmi dobří. Právě takové při stavbě mužstva hledám. Teď jde o to, aby to ukázali na ledě. Ale potřebujeme celkově zabrat a dodržovat, co se řekne. To nám trochu chybělo. Někdo chtěl vyzkoušet něco nového, byla z toho chyba a inkasovali jsme.

Zato kondici, na čemž si zakládáte, byste opět měli mít výbornou. Kapitán Petr Vrána se při dotazu na letní dřinu jen pousmál, takže jste hráčům zase pořádně naložil?

Naložil, ale Petr to zvládá neskutečně. Na jeho věk... Je to stroj. Naproti tomu se mi nelíbili mladší hráči, kteří přijdou a měli by v letní přípravě bojovat o místo v kádru. Když jsem byl mladý, musel jsem všechny předběhnout, být silnější než oni. To tam teď nevidím. Tihle hráči českému hokeji chybějí.

Během olympijských her začátkem příštího roku by extraliga neměla mít přestávku. Může to váš tým s několika reprezentanty poznamenat?

Asi nám soupeři nebudou chtít přehazovat utkání, spíše toho budou chtít využít. Budeme to řešit v lednu. Uvidím, jak na tom hráči budou, zda se budeme snažit před koncem přestupního termínu posílit, nebo jakým způsobem si pomoct, abychom zápasy odehráli. Hodně by nám mohli chybět hlavně slovenští reprezentanti.

Co říkáte lichému počtu účastníků extraligy? Kvůli tomu bude mít v každém kole jeden z týmů volno.

No... My se snažíme reagovat na rozpis a spojovat tripy, prohazovat pořadatelství. Moc volného prostoru tam není. Tyhle pauzy využijeme k tomu, abychom hodně regenerovali a poctivě trénovali. Na přelomu března a dubna se začíná hrát o medaile a tam se chceme dostat v co nejlepší kondici. K tomu budeme směřovat.