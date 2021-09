Daňo: Jsem rád, že mohu být v klubu, který je spojený i s mým tátou

Dvouměsíční délku kontraktu jste si přál?

Tak jsme se dohodli, tak to chtěl i klub. My jsme na to s agentem přistoupili. Jsem rád, že to vyšlo.

Znamená to, že byste v případě zajímavé nabídky se zahraničí v listopadu odešel?

Co bude dál, neřeším. Jsem rád, že jsem hráč Třince. Soustředím se na první zápas a věřím, že ho zvládneme a budeme mít dobrý start do sezony. Věřím, že si s mužstvem pomůžeme navzájem.

Došlo k vašemu přesunu do Třince narychlo?

Celé léto jsme byli v nějakém kontaktu, ale pro mě byla priorita zámoří. Nakonec mě těší, že jsme to dotáhli s Třincem a jsem součástí mužstva, které má výbornou historii a minulé dvě sezony mělo úžasné.

Byla šance, abyste se ještě do NHL vrátil?

Měl jsem ty ambice, ale Třinec je kvalitní klub a rozhodli jsme se takhle. Jsem vděčný, že mi Oceláři dali šanci. Jsem rád, že mohu být v klubu, který je spojený i s mým tátou. Třinec je mi velmi blízký.

Co vašemu rozhodnutí říkal otec, který v Třinci hrával a nyní se v klubu věnuje mládeži?

Samé dobré věci. Navštěvoval jsem ho tady každý rok. Líbí se mi zdejší prostředí. Hala je úžasná, diváci jsou skvělí.

Máte nějaké zážitky, když tady váš táta ještě hrával?

Pamatuju si byt, kde jsme bydleli, ale byl jsem fakt malý chlapec. Mám i nějakou fotku s ním, s Braňem Jánošem a Lubo Sekerášem. V Třinci jsem začínal bruslit, dali mi nějaké štucki, bylo to celkem vtipné. Jsem rád, že se vracím na místo, kde táta hrával a teď je tu jako trenér.

V mužstvu je početná slovenská kolonie. Mělo i to na vaše rozhodnutí vliv?

Jsem rád, že tady jsou kluci, které znám, ať už z reprezentace nebo slovenských klubů. Je to příjemné. Věřím, že se seznámím i se zbytkem kabiny a dáme se rychle dohromady.

V Třinci jste tři slovenští reprezentanti. Příští rok v době olympiády by extraliga měla jet bez přerušení. Bude mít vůbec za Oceláře kdo hrát?

Těžko říct, asi na olympiádu pojede víc kluků, ale je to daleko, stát se může cokoliv. Teď se soustředíme na začátek sezony. Olympiádu a další věci budeme řešit později.

Už tušíte, s kým budete v útoku?

To je asi otázka na trenéry, jejich rozhodnutí. Ale nebude problém sehrát se s kýmkoliv. Máme pořád dost času.

Váš otec měl v Třinci číslo 68. Převezmete ho po něm?

Ne, nechal jsem si svoji padesát šestku, co jsem měl v zámoří a provází mě celou kariéru. Táta mi ale hned říkal, že bych si tu šedesát osmičku tady nemusel dávat, že by to asi nebylo ideální co se týče pana Jágra. A někteří lidé by to nepochopili. Padesát šestka je moje srdcovka. Dostal jsem ji na kempu v Columbusu a od té doby jsem u ní zůstal.