Třinec, Sparta, nebo Pardubice? Na vrcholu očekávám změnu, říká Antoš

„Nejvíce jsem zvědavý na Budějovice. Extrémně posílily a zajímá mě, jak posily zapadnou do sestavy. Po loňské trapnosti by měly předvádět zcela odlišný hokej. Na papíře tým nevypadá vůbec špatně, ale na titul to nebude,“ říká Antoš.

Pět největších favoritů extraligy je podle něj nutné hledat jinde.

Oceláři jako dvojnásobní obhájci

Třinec ovládl českou nejvyšší soutěž loni a v roce 2019. Předloni vyhrál základní část Liberec, ale na play off nedošlo a mistr nebyl jmenován. Proto Oceláři útočí na zlatý hattrick.

„Jestli mám říct jeden tým, který řadím v hierarchii favoritů na úplný vrchol, tak Třinec. Příprava po mistrovské sezoně bývá vždycky složitá a u Třince to je poznat. Vyhrávat se nedá pořád, proto na titulové scéně očekávám změnu,“ hlásí Antoš.

Bude se muset vypořádat s absencí reprezentantů Michaela Špačka a Matěje Stránského, stejně tak i se „zlatým“ Kanaďanem Jackem Rodewaldem, který zamířil do Finska. Odešel také Slovák Martin Gernát.

Oceláři loni v play off dominovali především v přesilovkách, kde jen těsně nedosáhli úspěšnosti využití 30 procent. Nikdo nebyl lepší. Nedílnou součástí této síly byli nyní již chybějící Špaček se Stránským.



Na každý post ale přivedli jedno velké jméno. Brankoviště vyztužil Marek Mazanec, defenzívu Martin Marinčin a útok Andrej Nestrašil. „Vedle Davida Krejčího v Olomouci bude mít i Nestrašil obrovský dopad na výkony Třince. Jeho příchod se mi líbí, velmi se na něj těším,“ říká Antoš.

Těsně před startem soutěže představili Oceláři ještě jednu posilu. Tou je slovenský útočník Marko Daňo. Vrací se po sedmileté štaci v Severní Americe, kde stihl odehrát 141 zápasů v NHL za Columbus, Chicago, Winnipeg a Colorado.

Oslabená Sparta?

Po ovládnutí základní části a nezdaru v semifinálové sérii s Libercem učinila Sparta v sestavě radikální obměnu, a to především v útočných řadách. Kufry si balili Lukáš Rousek, Lukáš Pech, David Tomášek, Matúš Sukel, Andrej Kudrna a Robert Říčka. Ke všemu odešel nejproduktivnější obránce týmu Jan Košťálek a brankář Matěj Machovský.

Ztráty jsou obrovské, ale bude Sparta skutečně slabší?

„Udržela skvělou první lajnu, přidala Kašeho a další. Má dva skvělé útoky, to může říct v extralize málokterý tým. Vůbec neoslabila, jen nastala očekávaná obměna. Bude na vrchních příčkách tabulky v základní části a poté se ukáže, jak silný tým složila na play off,“ myslí si Antoš.



Ačkoliv vypadala Sparta loni mimořádně silně a tradičně patřila k úzké špičce největších kandidátů na zisk titulu, opět úspěšná nebyla. „Bude to znít trochu blbě, ale v rozhodujících momentech potřebujete charakter, ne jenom um. Třinec ho má, dokáže se vybičovat v rozdílových momentech k lepším výkonům, a to jsem u Sparty neviděl. Jmenovitě byla silná, ale chyběla mi tam taková ta přidaná hodnota,“ viděl důvod sparťanského nezdaru Antoš.

Zklamání hráčů Sparty po vypadnutí s Libercem.

Sparta nehlásila pouze ztráty, přidala také velká jména. Kromě Švéda Erika Thorella přišli ze zámoří David Kaše s Filipem Chlapíkem, z Budějovic získali Pražané Zdeňka Doležala. Novou oporu ale našli podle experta Antoše jinde.



„Moravčík je za mě po Krejčím největší posilou léta. Je to obránce, který může hrát třicet minut za zápas, nastupovat v přesilovkách i na oslabení. Pro Spartu bude obrovským přínosem. Takový univerzál jí chyběl.“

Liberec doplněný o tři Slováky

Nechybělo mnoho a Liberec prošustroval náskok 3:0 v semifinálové sérii se Spartou. Nakonec postoupil, na Třinec byl ale ve finále krátký. V posledním duelu sezony nedokázala vstřelit branku ani elitní formace Radan Lenc, Adam Musil, Michal Bulíř. V Liberci se neprosadí ani v nadcházející sezoně. Ani jeden z nich.

Lenc odešel do Chabarovsku, Musil do konkurenčních Pardubic a Bulíř posílil Plzeň.

Zůstal lídr a vítěz kanadského bodování posledního play off Michal Birner, který by měl tvořit údernou lajnu s Tomášem Filippim a navrátilcem ze Švédska Janem Ordošem.

„V Liberci dlouhodobě vypadají výsledky dobře, svou práci dělá opravdu skvěle. Tým se jeví slušně, do play off bude tradičně silný. Má vysoké ambice a trenéři si hledají hráče, kteří jim zapadají do místní koncepce a daří se jim to,“ chválí Antoš práci libereckých Tygrů.

Zkušený liberecký útočník Jakub Klepiš (v popředí) oslavuje se spoluhráči svůj gól v utkání proti Salcburku.

Kromě Ordoše se k týmu v létě připojil také Jakub Klepiš a trojice Slováků Martin Faško-Rudáš, Tomáš Záborský a Michal Ivan. Poslední jmenovaný přichází ze Zvolenu, kde si Tygři vyhlédli ještě kanadského obránce T.J. Melancona.

Ten se pokusí zalepit vzniklou díru v liberecké obraně, kterou za sebou zanechal Ronald Knot po odchodu do ruského Nižněkamsku. Právě Knot byl loni nejvíce využívaný bek týmu.

Ambiciózní Pardubice

Pardubice od zisku titulu v roce 2012 postoupily do play off pouze čtyřikrát a ve všech případech skončily už ve čtvrtfinále. Třikrát bojovaly ve skupině o udržení, z toho dvakrát zachraňovaly setrvání v extralize v baráži.

Dušan Salfický Sportovní ředitel HC Dynamo Pardubice o svém týmu „Za vedení a celý realizační tým jsme s přípravou spokojení jak z pohledu výsledků, tak i předvedené hry. Daří se nám pilovat a budovat náš herní styl, kterým se chceme v nadcházející sezoně prezentovat. Desátého září na Plzeň budeme připraveni,“ uvedl na tiskové konferenci.

Nyní má klub zcela odlišné cíle.

„Pardubice mají možná nejlepší přípravu z hlediska výsledků z extraligových týmů, ale pravda se ukáže až se začátkem základní části,“ tvrdí Antoš. „Je vidět, že mužstvo má sílu,“ shoduje se s expertem majoritní akcionář klubu Petr Dědek. „Věřím, že Dynamo bude patřit mezi favority extraligy. Skončit bez medaile by byl neúspěch,“ uvedl Dědek v pátek na tiskové konferenci.

Jeho tým chce navázat na zlepšené výkony z minulé sezony a zabojovat o titul.

Napovídají tomu především letní posily.

Dominik Frodl do branky, Jan Košťálek do obrany a Adam Musil, Robert Říčka či David Cienciala do útoku. Ti nahradí v sestavě Marka Ďalogu, Michala Vondrku, Rostislava Tybora a Tomáše Zohornu.

„Přestupy jsou to rozhodně zajímavé, ale nevím, jestli se hned odrazí na výsledcích. Musil, Frodl a Ciencala jsou samozřejmě kvalitní hráči, ale neřekl bych, že se jedná o úplně výjimečné příchody,“ zmírňuje Antoš pozitivní vlnu ohlasů.

V Pardubicích mají jiné myšlenky. Nové hráče kvitují, chválí je i kapitán týmu Jakub Nakládal. „Zapadli výborně. Od prvních dnů, kdy se tu kluci začali v letní přípravě objevovat, byli všichni v pohodě. Ani se mi nechce říkat, že ´zapadli´, připadá mi, jako by tu byli celou dobu,“ říká.

Na Boleslav čeká výzva

Podobně jako Pardubice i Boleslav hrála loni velmi pohledný hokej, navíc skončila jeden zápas od finále. Loni překvapila, letos už musí ostatní týmy se středočeským klubem počítat.

„Jak Pardubice, tak Boleslav hrají již delší dobu dobře, proto mi přijde nazývat je černým koněm trochu nešťastné. Není to tak, že by někam přijely a překvapily. Veřejně říkají, že chtějí hrát o titul,“ komentuje cíle dvou celků Antoš.

Tým se příliš nezměnil. V defenzívě nahradili Marka Hrbase Pavel Pýcha s Adamem Jánošíkem, v útoku došlo k obměně jednoho útoku. Odešli David Cienciala, Jakub Strnad a Fin Joona Jääskeläinen, naopak přišli Jan Dufek ze Zlína, Jan Eberle z Plzně a Miloš Kelemen ze Zvolena.

„Může se stát, že Boleslav zopakuje úspěch z minulé sezony, ale také nemusí. Nemá v sestavě obrovské překvapení, opět bude hrát velmi pohyblivě, bude se snažit utahat soupeře, ale jde také o to, jak se ukážou kluci, kteří hráli loni dobře. Mohli trochu zpychnout, ale musí se dál zlepšovat, pokud budou chtít zopakovat úspěch z minulého roku,“ říká Antoš.